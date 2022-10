Raphael Guerreiro würde seinen auslaufenden Vertrag beim BVB gerne verlängern. Die Verantwortlichen zögern allerdings noch und wollen die kommenden Wochen abwarten. Hinter Guerreiro setzt der BVB auf Tom Rothe und Prince Aning.

Raphael Guerreiro würde seinen auslaufenden Vertrag beim BVB gerne verlängern. Die Verantwortlichen zögern allerdings noch und wollen die kommenden Wochen abwarten.

Den Ruhr Nachrichtenzufolge seien es vor allem Guerreiros wiederkehrende Muskelverletzungen, die die Dortmunder Bosse ins Grübeln brächten. Zudem fällt der Portugiese seit Jahren durch rätselhafte Leistungsschwankungen auf und neigt mitunter zu einem zu riskanten und nicht ausreichend kompromisslosen Spielstil.

Der Portugiese selbst wolle gerne bei den Schwarzgelben bleiben, so die Lokalzeitung. Gemeinsam mit seiner Familie fühle er sich in Dortmund sehr wohl. Die Entscheidungsträger würden darauf hoffen, dass Guerreiro in den Wochen bis zur Winterpause alle Zweifel ausräumen kann und sich für eine Vertragsverlängerung unverzichtbar macht.

Die Sport Bild hatte in dieser Woche vermeldet, dass noch keine konkreten Gespräche zwischen Verein und Spieler stattgefunden haben.

Rothe und Aning als Back-ups

Hinter Guerreiro vertraut der BVB den jungen Tom Rothe (17) und Prince Aning (18). Beide "wären Back-ups, die man bedenkenlos reinwerfen kann", erklärt Trainer Edin Terzic. Gleichwohl fehlt es dem Teenager-Duo naturgemäß noch an der nötigen Erfahrung.

In der Hierarchie stehe, so die Ruhr Nachrichten,Rothe momentan klar vor Neuzugang Aning, der sich noch an die physischen Anforderungen in Deutschland gewöhnen müsse. Der Niederländer war im Sommer aus der U18 von Ajax Amsterdam in den Ruhrpott gewechselt und hatte sich zu Saisonbeginn eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.

Alles zum BVB bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Auslaufender Vertrag: Guerreiro will bleiben - BVB-Bosse zögern veröffentlicht.