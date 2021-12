In Nyon wurde nach dem Achtelfinale der Champions League auch die Playoff-Runde der Europa League ausgelost. Borussia Dortmund und RB Leipzig bekommen es dabei mit lösbaren Aufgaben zu tun. Die Übersicht.

Nach der Champions League wurde in Nyon auch die Zwischenrunde der Europa League ausgelost. Mit Lazio Rom, dem SSC Neapel oder Betis Sevilla waren einigen harten Nüsse für die deutschen Teams in den Lostöpfen. Am Ende wurden es aber lösbare Aufgaben. RB Leipzig trifft auf San Sebastian. Der BVB bekommt es mit den Glasgow Rangers zu tun. Die Fans von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen müssen sich noch etwas gedulden. Ihre Gegner für das Achtelfinale werden erst nach Abschluss der Playoff-Spiele am 25. Februar ausgelost. Dort könnten nach erfolgreichem Abschneiden in der K.o.-Runde auch der BVB und RB Leipzig in den Lostöpfen sein.

Alle Begegnungen im Überblick:

Borussia Dortmund – Glasgow Rangers

– Glasgow Rangers RB Leipzig – San Sebastian

– San Sebastian Atalanta Bergamo – Olympiakos Piräus

FC Sevilla – Dinamo Zagreb

FC Barcelona – SSC Neapel

Zenit St. Petersburg – Betis Sevilla

Sheriff Tiraspol – Sporting Braga

FC Porto – Lazio Rom

Mehr in Kürze auf stern.de