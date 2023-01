Rafael Nadal ist auf seiner Jagd nach einem weiteren Titel-Rekord gescheitert. Der Spanier ist in der 2. Runde des Australian Open gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald ausgeschieden, weil die Hüfte zwackte. Bei seiner Ehefrau flossen die Tränen.

Es war eine bittere Niederlage: Der alternde Superstar Rafael Nadal ist bereits in der 2. Runde der Australian Open gescheitert. Der 36 Jahre alte Spanier verlor am Mittwoch gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald mit 4:6, 4:6 und 5:7 und kassierte sein frühestes Aus beim Hartplatzturnier in Melbourne seit 2016. Ende des zweiten Satzes verletzte sich der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger an der Hüfte, danach hatte Nadal keine echte Chance mehr auf eine erfolgreiche Aufholjagd.

Auf der Tribüne der Rod Laver Arena von Melbourne vergoss seine Ehefrau Maria Francisca Perello Tränen in ein Taschentuch. In der ganzen Entourage in der Players Box war die Enttäuschung spürbar, manche hielten sich die Hände vor das Gesicht angesichts der Pleite.

Für Nadal ist damit sein großer Traum vom 23. Grand-Slam-Titel vorerst geplatzt. Erst im vergangenen Jahr hatte er sich durch den Sieg bei den French Open den 22. Titel gesichert und war damit vor Novak Djokovic (21) und Roger Federer (20) zu alleinigen Rekordhalter aufgestiegen. Auch die Australian Open hatte er vor einem Jahr gewonnen und war als Titelverteidiger nach Melbourne gereist.

Rafael Nadal: Ich wollte nicht aufgeben

"Ich wollte nicht aufgeben, ich bin der Titelverteidiger hier. Bis zum Ende alles geben, egal wie groß die Chancen stehen, ist die Philosophie des Sports", sagte Nadal hinterher. Leichte Probleme mit der Hüfte hätte er schon vorher gehabt. Er sei "ermüdet" und "frustriert", dass das Zurückkehren von Verletzungen so einen großen Teil seiner Tenniskarriere ausmachen würde: "Ich kann einfach nicht sagen, dass ich im Moment mental nicht zerstört bin, denn dann würde ich lügen."

Nadal wirkte schon vor seiner Verletzung arg gefrustet. Der Spanier schimpfte mit der Stuhlschiedsrichterin, auf der Bank schlug er nach einem kassierten Break mit der Hand gegen seinen Schläger. Bei einem langen Schritt verletzte er sich dann. Nadal humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Bank, wo er sich kurz im oberen Bereich des linken Beins behandeln ließ. Danach verschwand er für eine medizinische Auszeit in die Kabine.

Nach wenigen Minuten kehrte der Weltranglistenzweite zurück und gewann auch direkt sein Aufschlagspiel zum 4:5 - doch seine Bewegungen waren überhaupt nicht rund. Gegner McDonald schien mit der Situation überfordert, in seinem bis dahin starken Spiel gab es einen Bruch. Doch er fing sich wieder und zog in die dritte Runde ein.

Auch in Wimbledon hatte er verletzt aufgeben müssen

Nadal hatte vor einem halben Jahr beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon verletzungsbedingt sogar aufgeben müssen. Damals war er zum Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios wegen eines Risses des Bauchmuskels nicht angetreten. Nadal leidet zudem seit Jahren unter chronischen Fußschmerzen, deswegen hatte er nach eigenen Angaben vor nicht allzu langer Zeit schon über einen Rücktritt nachgedacht.

"An den meisten Tagen war ich traurig, ich hatte die Freude am Tennisspielen verloren. Deshalb dachte ich, ich müsste mich zurückziehen", hatte er kürzlich der spanischen Zeitung "Marca" gesagt. Inzwischen schlage eine neue Behandlung aber gut an, ohne dass sie die Probleme komplett lösen könnte.