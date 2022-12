von Moritz Herrmann Béla Réthy kommentiert bei der WM in Katar zum letzten Mal ein Fußballspiel, dann winkt der Ruhestand. Mit ihm geht nicht bloß ein Kommentator, sondern Sportgeschichte.





Fünf Stunden bis zum Anpfiff. Ob er sich nicht so langsam mal umziehen wolle? Béla Réthy, in Jeans und Flipflops, die Haare zerzaust, als wäre er gerade aufgewacht, was nicht ganz ausgeschlossen werden kann, da Réthy einem Nickerchen nie abgeneigt ist, lacht in den Konferenzraum: "Der Arbeitstag beginnt, wenn Béla Réthy feste Schuhe anzieht." Er schneidet eine Karteikarte zurecht, Vorderseite für die Brasilianer, Rückseite die Serben. Früher, vor 30 und mehr Jahren, hatte er viele Zettel und oft ganze Absätze vorformuliert, die er in der Schalte wortgenau vorlas, um Sicherheit zu kriegen. Macht er nicht mehr. Heute reicht ihm ein Blatt. Reicht ihm die Sicherheit, Béla Réthy zu sein.