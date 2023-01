Bald wieder in der Bundesliga? Der aktuelle Stand zum Delaney-Transfer

Mittelfeldspieler Thomas Delaney soll in die Bundesliga zurückkehren und sich der TSG Hoffenheim anschließen. Nun gibt es neue Infos zu den Wechselgerüchten.

Nach anderthalb Jahren beim FC Sevilla soll Mittelfeldspieler Thomas Delaney in die Bundesliga zurückkehren und sich der TSG Hoffenheim anschließen. Nun gibt es neue Infos zu den Wechselgerüchten.

Beim SV Werder Bremen und Borussia Dortmund war Delaney eine wichtige Stammkraft im defensiven Mittelfeld. Beim FC Sevilla konnte der Däne sein Glück nie wirklich finden und kam so nie über eine Reservistenrolle hinaus. Ein Wechsel in die Bundesliga ist also folgerichtig.

Nachdem es vor kurzem zu "guten Gesprächen" zwischen dem 31-Jährigen und der TSG Hoffenheim kam, gibt es nun neue Informationen zu den Wechselgerüchten. Laut Sky soll Delaney den Kraichgauern bereits zugesagt haben. Auch wenn sich die Gespräche noch bis zum Deadline-Day ziehen könnten, sei eine Einigung zu erwarten.

Der Transfer des Dänen zur TSG soll also noch im Januar über die Bühne gehen. Delaney hat bei den Andalusiern zwar noch bis 2025 Vertrag, doch es dürfte sich aufgrund der aktuell geringen Einsatzzeiten Delaneys um keine hohe Ablösesumme handeln. Für Hoffenheim wird der Routinier, der einiges an Bundesliga-Erfahrung mitbringt (107 Einsätze), somit zu einem wahren Schnäppchen.

