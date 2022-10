Ballon d'Or 2022: Alle Auszeichnungen im Überblick

Am Montagabend wurde der prestigeträchtige Ballon d'Or verliehen! Karim Benzema gewann die Trophäe bei den Herren, Alexia Putellas wurde bei den Damen ausgezeichnet.

Am Montagabend wurde der prestigeträchtige Ballon d'Or verliehen! Karim Benzema gewann die Trophäe bei den Herren, Alexia Putellas wurde bei den Damen ausgezeichnet. Alle weiteren Gewinner im Überblick:

Ballon d'Or

Nachdem er im August bereits den "UEFA Best Player"-Award - die offizielle Bezeichnung für Europas Fußballer des Jahres - gewonnen hatte, wurde Karim Benzema nun auch mit dem Ballon d'Or gekrönt. Nach 15 Toren in der angelaufenen CL-Saison sowie 42 Scorerpunkten in La Liga, ist der Franzose der folgerichtige Sieger.

Wer gewann die Auszeichnung im Vorjahr?

2021 hatte Lionel Messi den Ballon d'Or - seinen insgesamt siebten! - gewonnen. Robert Lewandowski galt eigentlich als Top-Kandidat, ging damals aber, wie auch in diesem Jahr, leer aus.

Ballon d'Or Feminin

Bei den Damen ist Alexia Putellas die alte und neue Ballon d'Or-Siegerin! Die Spanierin gewinnt somit ihren zweiten Ballon d'Or, nachdem sie zuvor auch als Europas Fußballerin des Jahres ausgezeichnet worden war.

Wer gewann die Auszeichnung im Vorjahr?

Alexia Putellas hatte sich 2021 gegen ihre Landsfrau Jennifer Hermoso (2.) und Sam Kerr (3.) durchgesetzt.

Jaschin-Trophäe

Die Auszeichnung für den besten Torhüter des Jahres geht an Thibaut Courtois, der mit Real die Champions League und La Liga abgeräumt hat.

Wer gewann die Auszeichnung im Vorjahr?

Gianluigi Donnarumma, der bei der EM 2021 zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war, wurde im Vorjahr folgerichtig mit der Jaschin-Trophäe ausgezeichnet. Edouard Mendy (2.) und Jan Oblak (3.) komplettierten das Podium.

Kopa-Trophäe

Die Kopa-Trophäe geht an den besten U21-Spieler der Welt. In diesem Jahr wurde Barça-Star Gavi (etwas überraschend) die große Ehre zuteil, mit dieser Auszeichnung gekrönt zu werden. Die beiden Bundesliga-Akteure Jude Bellingham und Jamal Musiala galten im Vorfeld als Favoriten, hatten aber das Nachsehen.

Wer gewann die Auszeichnung im Vorjahr?

2021 hatte Gavis Teamkollege Pedri den Award abgeräumt. Bellingham (2.) und Bayerns Jamal Musiala (3.) hatten das Nachsehen.

Gerd-Müller-Trophäe

Die Gerd-Müller-Trophäe, in Gedenken an unseren legendären Bomber der Nation, wird dem besten Angreifer mit den meisten Toren im Verein und in der Nationalmannschaft zuteil. Wie im Vorjahr war das Robert Lewandowski.

Wer gewann die Auszeichnung im Vorjahr?

2021, das erste Jahr, in dem die Auszeichnung vergeben wurde, hatte Lewandowski ebenfalls die Nase vorn gehabt.

Socrates-Award

Der Award wird verliehen, um Spieler zu ehren, die sich extrem für soziale Projekte einsetzen. In diesem Jahr, in dem der Socrates-Award eingeführt wurde, gewann der neue Bayern-Star Sadio Mané die Auszeichnung.

Mannschaft des Jahres

Für die Champions League hat es für Man City abermals nicht gereicht - doch der englische Meister erhält die Auszeichnung zur Mannschaft des Jahres. Vor Real Madrid, das nicht nur spanischer Meister geworden ist, sondern auch die Königsklasse gewonnen hat... muss man nicht verstehen.

