Barça, Juve und Co. mit Interesse: Mainz-Talent vor Absprung

Mainz 05 droht mit Marcel Kalemba ein großes Talent zu verlieren. Neben diversen Bundesligisten sind auch Barca und Juve interessiert.

Mit Marcel Kalemba könnte Mainz 05 ein großes Mittelfeld-Talent verlieren. Neben so manchem Bundesligisten gelten sogar Klubs wie der FC Barcelona oder Juventus Turin als Interessenten.

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass ein Spieler von Mainz zum FC Barcelona wechselt - oder zu Juventus Turin. Das sind Kreise, in denen sich die Akteure der Nullfünfer in der Regel eher nicht bewegen. Um es freundlich zu formulieren.

Doch genau das trifft auf einen 17-Jährigen aus der Jugend des Bundesligisten zu. Marcel Kalemba, im defensiven Mittelfeld zu Hause und für die U17-Nationalelf Polens aktiv, hat für viel Aufmerksamkeit und Interesse gesorgt. Der Mainzer U19-Spieler hat sich in das Visier so mancher namhafter Vereine gespielt.

Das berichtet Sport1. Neben Barcelona und Juventus sollen auch mehrere Klubs aus Deutschland interessiert sein.

Das doppelte Problem aus Mainzer Sicht: Man droht nicht nur ein großes Talent zu verlieren, das in wenigen Jahren zunächst sportlich und dann auch finanziell sehr wertvoll für einen vergleichsweise kleinen Verein gewesen wäre. Darüber hinaus läuft der Vertrag von Kalemba im nächsten Sommer aus. Selbst eine kleine Entschädigung ist somit nicht zu erwarten.

Dem Bericht zufolge strebt der Youngster derzeit auch keine Vertragsverlängerung in Mainz an. Dass man das Top-Talent verlieren wird, scheint also schon jetzt nahezu sicher zu sein. Bleibt wohl nur noch offen, zu welchem Verein es ihn schlussendlich ziehen wird. Interessenten gibt es reichlich genug.

