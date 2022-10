Barça vor Champions-League-Aus: "Haben Weiterkommen nicht verdient"

Der FC Barcelona steht nach dem 3:3 gegen Inter Mailand vor dem Aus in der Champions League-Xavi findet deutliche Worte.

Der FC Barcelona steht in der Champions League vor dem Aus. Xavi monierte vor allem die vielen Fehler, die sein Team gemacht hat.

Wie schon im Vorjahr droht dem FC Barcelona auch in dieser Spielzeit das Aus in der Champions-League-Gruppenphase. Dank Lewandowskis Last-Minute-Treffer zum 3:3-Ausgleich besitzen die Katalanen zwar noch (!) die theoretische Chance aufs Weiterkommen - doch sollte Inter Mailand in zwei Wochen sein Heimspiel gegen Viktoria Pilsen gewinnen, wäre das Barça-Aus offiziell besiegelt. Unabhängig von anderen Ergebnissen. Laut Mundo Deportivo würden dem Verein bei einem Ausscheiden mehr als 20 Millionen Euro durch die Lappen gehen.

Die Katalanen hatten das Spielgeschehen gegen Inter in der ersten Hälfte in der Hand und lagen mit 1:0 in Front, doch ein kapitaler Abwehrschnitzer unmittelbar nach Wiederanpfiff sorgte für das 1:1 und die Wende. "Die erste Halbzeit war hervorragend, aber die zweite Halbzeit war es nicht. Wir haben viele Fehler gemacht. Es gibt Fehler, die man sich auf dem höchsten Niveau des Fußballs nicht erlauben kann", stöhne Xavi nach dem Spiel.

Xavi deutlich: "Schwere Fehler, die uns gekostet haben"

Der Barça-Coach nahm kein Blatt vor den Mund und betonte, dass Fußball "ein Spiel der Fehler" sei und man diese minimieren müssen. "Heute haben wir sehr schwere Fehler gemacht, die uns gekostet haben." Xavi ergänzte, dass man es "nicht verdient" habe, in diesem Wettbewerb zu bleiben, wenn man Inter Mailand im heimischen Stadion nicht schlagen könne.

Parallelen zum Vorjahr, als man ebenfalls die Gruppenphase der Königsklasse nicht überstand, wollte er allerdings nicht ziehen. "Letzte Saison waren wir nicht gut genug, um zu konkurrieren. Diese Saison waren wir es. Diesmal waren es unsere Fehler [die zum Ausscheiden führen]", so Xavi, der mitteilte, dass er "sehr enttäuscht, traurig und frustriert" sei. "Ich bin wütend. Ich muss selbstkritisch sein: Wir haben es nicht verdient, in der Champions League zu spielen. Das tut mir weh, aber es ist die Wahrheit."

"In diesem Jahr haben wir es in Europa versäumt, unsere Fehler zu minimieren. Heute haben wir in der ersten Halbzeit viele gute Dinge gemacht, im Spiel waren wir in der ersten Halbzeit sehr gut, aber in der zweiten Halbzeit haben uns die Fehler umgebracht", monierte er. "Ich entschuldige mich bei den Fans, denn wir haben Fehler gemacht. Wir hatten uns vorgenommen, nicht zu scheitern, und wir haben versagt, also müssen wir uns bei den Fans entschuldigen, die wunderbar waren."

Viel Zeit, um die Wunden zu lecken, bleibt aber nicht: Am Sonntag gastiert Barça im Clasico bei Real Madrid - beide Teams liegen derzeit punktgleich an der Spitze und können sich im direkten Duell in die Pole Position befördern. "Hoffen wir, dass das Spiel [gegen Inter] uns in Bezug auf die Mentalität nicht für El Clasico beeinträchtigt", sagte Xavi. "Das Ziel für diese Saison ist immer noch dasselbe, nämlich Trophäen zu gewinnen."

Die Trophäe in der Champions League muss der Barça-Coach für diese Saison aber wohl aus seinen Träumen streichen.

