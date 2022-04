Barcelona-Präsident Joan Laporta glaubt weiterhin an Super League: "Europäischen Fußball retten"

Barca-Präsident Joan Laporta hält weiterhin an den Plänen für eine Super League fest. Auch die Meisterschaft hält er für absolut realistisch.

Joan Laporta glaubt noch immer an die Zukunft einer europäischen Super League. Im Interview mit dem TV-Sender TV3 kündigt der Barca-Präsident an, die Pläne weiter vorantreiben zu wollen. Auch zum Meisterschaftsrennen in Spanien äußerte sich der 59-Jährige.

"Wir fördern das Projekt mit Florentino Perez (Präsident von Real Madrid, Anm. d. Red.), mit dem ich sehr viel rede", sagte der Präsident des FC Barcelona. Die Kritik vieler Fans an den Super-League-Plänen kann Laporta nicht nachvollziehen.

Laporta: "Werden die Meisterschaft gewinnen"

Er wolle den "europäischen Fußball retten", sagte er - und übte gleichzeitig Kritik an Manchester City und Paris-Saint Germain. "Wir können nicht zulassen, dass der europäische Fußball in den Händen von Staaten ist, die nicht zur Europäischen Union gehören. Es ist klar, dass City und PSG eine Geldmaschine haben, und dagegen kämpfen wir", betonte Laporta.

Dabei seien nicht nur die Katalanen, Real Madrid und Juventus Turin Unterstützer des Projektes, verriet der Barca-Boss. Weitere Klubs stünden hinter den Plänen, wollten sich jedoch (noch) nicht öffentlich äußern.

Zudem sprach der 59-Jährige über den Saison-Endspurt. Die spanische Meisterschaft, in der die Katalanen aktuell (mit zwei Spielen weniger) 15 Punkte hinter Spitzenreiter Real Madrid stehen, will Laporta nämlich noch nicht abschreiben: "Ich bin überzeugt, dass wir sie gewinnen können. Mehr noch, wir werden sie gewinnen. In der letzten Saisonhälfte sind wir sehr stark geworden. Mit einer Mannschaft, die auf Hochtouren arbeitet. Mit einem Trainer, der klare Vorstellungen hat und uns dazu bringt, unseren authentischen Fußball zu spielen. Wir haben unsere Essenz wiedererlangt."