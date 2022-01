Barcelonas Gavi trollt offenbar Real-Star Toni Kroos mit Instagram-Post - und löscht ihn wieder

War es eine Provokation? Gavi postete ein Bild von sich und Toni Kroos - löschte es aber nach kurzer Zeit schon wieder.

Barcelonas Gavi hat via Social Media offenbar eine Spitze Richtung Toni Kroos von Real Madrid abgefeuert. Die beiden hatten sich am Mittwoch im Halbfinale der Supercopa, das mit 3:2 nach Verlängerung an die Madrilenen ging, zahlreiche Duelle im Mittelfeld geliefert.

Gavi postete in seiner Instagram-Story ein Bild, das das Duo zeigt. Mit einem entscheidenden Unterschied zwischen den Spielern: Während Gavi dynamisch Richtung Ball geht, sitzt Kroos auf dem Boden und schaut entgeistert. Auf eine Bildunterschrift verzichtete der 17-Jährige.

Kroos geht stark mit Social-Media-Kritik um

Lange blieb das Bild in der Story jedoch nicht online. Möglicherweise, weil Gavi aufgegangen ist, dass solch eine Spitze nach einem verlorenen Spiel nicht unbedingt die beste Idee ist. Kroos ist außerdem dafür bekannt, auf Social Media durchaus mit Ironie auf Kritik und Häme zu reagieren.

In Spaniens LaLiga liegt Barca 17 Punkte hinter den Madrilenen, die die Tabelle souverän anführen.