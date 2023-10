Bas Dost hat in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg gespielt

Der ehemalige Bundesliga-Fußballer Bas Dost ist bei einem Ligaspiel in den Niederlanden zusammengebrochen und musste auf dem Platz behandelt werden. Wenig später konnte er wieder selbst Entwarnung geben.

Der frühere Bundesligastürmer Bas Dost ist bei einem Fußball-Spiel in den Niederlanden zusammengebrochen und minutenlang auf dem Platz behandelt worden. Die Erstliga-Partie zwischen AZ Alkmaar und NEC Nijmegen am Sonntag wurde daraufhin abgebrochen. Der für NEC spielende Dost sei bei Bewusstsein und vom Spielfeld getragen worden, teilte sein Club am Sonntagabend mit. Bilder zeigten, wie Sanitäter einen Defibrillator auf das Feld trugen, ob er eingesetzt wurde, war nicht klar.

Das Auswärtsspiel sei in der 90. Minute fünf Minuten vor dem Ende beim Zwischenstand 2:1 für Nijmegen abgebrochen worden. Wie die Zeitung "De Gelderlander" berichtete, hielt Dost, 34, bereits wieder einen Daumen nach oben, als er unter dem Applaus der Zuschauer auf einer Trage das Spielfeld verließ.

Bas Dost auf Platz kollabiert

Was Dost genau zugestoßen ist, war zunächst nicht bekannt. Er ging kurz vor Ende der offiziellen Spielzeit im Mittelkreis zu Boden. Spieler beider Clubs stellten sich schützend um ihn und schirmten ihn mit einem Tuch ab. Später in der Kabine habe Dost sich bereits auf der Trage aufgerichtet, als sein Vater dort eintraf und er habe seine Frau angerufen, um sie zu beruhigen, berichtete "De Gelderlander".

Eintracht Frankfurt, wo Bas früher spielte, wünschte dem Profi gute Besserung. "Die Eintracht-Familie denkt an dich und wünscht dir vollständige Genesung", hieß es in einer Mitteilung. Auch sein Ex-Club VfL Wolfsburg wünschte "eine vollständige Genesung". Bas Dost sei beim heutigen Spiel seines Teams gegen Alkmaar zusammengebrochen, hieß es in einer Mitteilung. Und: Er "ist aber glücklicherweise bei Bewusstsein".