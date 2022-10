Bayer 04 heiß auf Brasilien-Abräumer

Joao Gomes ist ins Visier von Bayer Leverkusen gerückt.

Bayer Leverkusen hat mit Brasilianern häufig gute Erfahrungen gemacht. Kein Wunder, dass mit Joao Gomes der nächste Samba-Kicker im Visier der Werkself steht.

Das defensive Mittelfeld ist eine der Schwachstellen im Kader von Bayer Leverkusen. Um auf dieser Position aufzurüsten, soll mit Joao Gomes ein Neuzugang her. Der 21-Jährige steht beim brasilianischen Top-Klub Flamengo unter Vertrag und gilt als eines der größten Talente der Liga.

Wie Globo Esporte berichtet, sind Leverkusener Vertreter in den letzten Tagen nach Brasilien gereist, um sich den Abräumer live vor Ort anzuschauen. Die Werkself würde demnach ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro in Aussicht stellen, um Joao Gomes loszueisen.

Es gibt jedoch zwei Haken: Zum einen beobachten nach 90min-Informationen auch Real Madrid und der FC Liverpool den Mittelfeldspieler ganz genau. Zum anderen würde Flamengo seinen Leistungsträger erst im kommenden Sommer - und nicht, wie von Bayer 04 angepeilt, im Winter - abgeben.

Flamengo bestreitet Ende Oktober das Finale der Copa Libertadores (dem südamerikanischen Pendant zur Champions League) und könnte bei einem Sieg an der Klub-WM zu Beginn des kommenden Jahres teilnehmen. Hierfür möchte man Joao Gomes in seiner Mannschaft wissen.

