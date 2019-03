Von einem "Endspiel" hatte Bayern-Trainer Nico Kovac kurz vor Anpfiff des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen den FC Liverpool gesprochen. Und das Ziel war klar: Ein Sieg sollte nach dem torlosen Hinspiel her, um in der Königsklasse zum achten Mal in Serie die Runde der besten acht Teams Europas zu erreichen. Doch daraus wurde nichts.

1:3 unterlagen die Münchner vor rund 70.000 Zuschauern in der Allianz Arena besseren Engländern, die Kovacs Truppe deutlich die Grenzen aufzeigten. Nach einem schweren Patzer von Keeper Manuel Neuer - ausgerechnet in dessen 100. Champions-League-Spiel - brachte Sadio Mané den Vorjahresfinalisten früh in Führung (25.). Durch ein Eigentor von Ex-Schalker Matip konnte die Hausherren zwar noch vor der Pause (39.) ausgleichen, zu mehr reichte es jedoch im weiteren Verlauf nicht. Stattdessen machten Liverpools Virgil van Dijk (69.) und Mané (84.) den Deckel drauf.

So bewertet die nationale und internationale Presse das vorzeitige Aus des deutschen Rekordmeisters:

Deutschland

"Kicker": "Dem Aufbau der Bayern fehlten, wenn denn die Liverpooler Pressinglinien - was selten genug stattfand - überwunden waren, der Spiel- und Kombinationsfluss, die Anspielpartner vorne, generell die Präsenz, so dass nur ganz wenige Strafraumszenen und Torchancen entstanden. (...) Da war nichts zu merken von den Mia-san-mia-Bayern, die diesen Großauftrag insgesamt viel zu mutlos bearbeiteten."

"Sportbild": "Neuer Patzer, Mané-Doppelpack - Bayern-Klatsche gegen Klopp!"

Sport1: "Für den FC Bayern ist die Champions-League-Saison vorbei. Ein Aussetzer von Manuel Neuer bringt den FCB auf die Verliererstraße. (...) Im Offensivspiel ließen sie fast über die kompletten 90 Minuten den nötigen Esprit vermissen. Auch James und Torjäger Robert Lewandowski kamen im Alles-oder-Nichts-Spiel nicht entscheidend auf Touren."

"Süddeutsche Zeitung": "Liverpool war die reifere, bessere, präsentere Mannschaft."

"Bild"-Zeitung: "Ausgerechnet Kapitän Manuel Neuer leitet das Aus mit einem dicken Patzer ein. Oh no, Neuer! (...) Mit Bayern ist nach Dortmund und Schalke auch die dritte deutsche Mannschaft im Achtelfinale raus. Die Bundesliga hat gegen die Premier League keine Chance. Erstmals seit 13 Jahren steht kein deutscher Klub im Viertelfinale."

"Frankfurt Allgemeine Zeitung": "Die Niederlage ging tatsächlich in Ordnung. Zwar hatten die Bayern gut und konzentriert angefangen, aber alles in allem blieben sie unter den Möglichkeiten – und auch den frisch geschürten Erwartungen nach dem Aufschwung in der Bundesliga. Für gehobene europäische Ansprüche, so die bittere Erkenntnis, war das viel zu wenig."

"tz": "Bittere Pile für Kovac-Elf! Liverpool kegelt die Bayern raus"

"Abendzeitung": "3:1 für Liverpool! Klopp beendet Bayerns CL-Träume"

"Focus": ""K.o. gegen Liverpool! Klopp wirft den FC Bayern aus der Champions League""

England

"Mirror": "Klopps Männer zerstören die Bayern auf feindlichem Terrain"

"The Sun": "Mané und van Dijk schießen die Reds in die Rune der letzten Acht und schaffen es die fantastischen Vier (mit Liverpool, Manchester City, Manchester United und den Tottenham Hotspurs stehen vier englische Teams im Viertelfinale der Königsklasse, Anm. der Redaktion)"

"Daily Mail": "Mit Liverpool sind vier englische Teams im Viertelfinale der Champions League. Zwei Tore von Mané und ein Van Dijk Kopfball sorgen für den Sieg"

"Daily Star": "Außergewöhnlicher Auswärtssieg der Reds"

Spanien

"Marca": "Ein barbarisches Liverpool in München"

"AS": "Mané frustriert die Bayern und führt Liverpool ins Viertelfinale"

Frankreich

"L'Equipe": "Liverpool komplettiert das Quartett"

Niederlande

"De Telegraaf": "Bayern bekommt Prügel von den "Reds". van Dijk köpft Liverpool ins Viertelfinale"