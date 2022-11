Bayern bezwingen Hertha BSC: Die Netzreaktionen zum Zittersieg

Der FC Bayern hat bei der Hertha mit 3:2 gewonnen: Die Münchner Anhänger waren aber nur mit Choupo-Moting und Musiala zufrieden.

Der FC Bayern hat bei der Hertha einen eher wackligen 3:2-Auswärtserfolg erzielt. Eigentlich schien die Messe schon gelesen zu sein, als Jamal Musiala und der doppelte Choupo-Moting die Bayern binnen kürzester Zeit mit 3:0 in Front gebracht haben. Bei den Münchnern schlichen sich jedoch heftige Konzentrationsfehler ein und die Abwehr wackelte zum Teil bedenklich. Letztlich brachte das Team in der zweiten Halbzeit den 3:2-Vorsprung ins Ziel. Die Reaktionen im Netz fielen im Großteil aber nicht all zu Euphorisch aus.

Lob gab es heute lediglich für Eric Maxim Choupo-Moting und Jamal Musiala, die dem FC Bayern die drei Punkte gesichert haben. Aktuell hat man sowieso das Gefühl, dass die beiden Offensivspieler derzeit nichts falsch machen können.

