Auch Bayern-Torwart Manuel Neuer musste sich nach der 1:3 Niederlage gegen den FC Liverpool am Mittwochabend einige Kritik anhören. Beim ersten Tor der Engländer hatte er eine unglückliche Figur gemacht. Nicht gut - so hatten es viele Bayern-Spielern nach der Partie selbst gesagt, war der gesamte Auftritt der Mannschaft gegen das Team von Jürgen Klopp. Zu viele Fehler im Spielaufbau, zu wenig Mut und Ideen in der Offensive, so das Fazit. Alles in allem zu wenig für eine Spitzenmannschaft wie Liverpool. Die Bayern-Fans sind auch Stunden nach dem Abpfiff enttäuscht: "Ja, ist schon bitter, weil ich hab mir da eigentlich schon noch vorgestellt, dass da irgendwas gehen könnte dieses Jahr in der Champions League. Auch durch das 0:0 in Liverpool hab ich mir gedacht, gut, wenn sie da keine Tore kriegen, werden sie wahrscheinlich in der Allianz Arena was machen." "Ja, ich glaube, der Trainer Kovac, der wollte gestern zu viel taktieren. Der hätte die Jungs vielleicht einfach spielen lassen sollen. Ich glaube, wenn wir die in Grund und Boden gerannt hätten, mit voller Power gespielt hätten. Liverpool war nicht gut, wir waren nur einfach zu schlecht, wir haben nur ein, zwei Schüsse aufs Tor gehabt, das war das Problem." "Ja, also sehr traurig, es wäre schön gewesen, wenn noch ein deutscher Club dabei gewesen wäre, der das alles aufrecht erhält. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem noch das Double holen können, ne?" Beim Training am Donnerstag ging es jedenfalls schon wieder voll zur Sache. Die Bayern liegen derzeit punktgleich mit Borussia Dortmund wegen des besseren Torverhältnisses an der Tabellenspitze der Bundesliga. Der nächste Gegner am Sonntag heißt Mainz 05.