Wenn der FC Bayern München am frühen Samstagabend (ab 18.30 Uhr im stern-Liveticker und bei Sky) Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt, schaut die ganze Welt zu. Laut Deutscher Fußball Liga werden Fans in mehr als 200 der 211 im Weltfußball-Verband Fifa organisierten Länder am Fernseher oder im Internet dabei sein. Zahlreiche internationale TV-Sender berichten direkt aus dem Stadion.

Das gestiegene Interesse ist leicht erklärt: Der deutsche Clásico ist wieder ein Duell unter Gleichen – zumindest was die Tabellensituation betrifft. Borussia Dortmund liegt mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze, die Bayern sind auf einmal Herausforderer. Aktuell ist der Titelkampf so spannend wie seit einem Jahrzehnt nicht. Ob das nach dem Spiel auch so bleibt, wird sich zeigen. Dass der FC Bayern immer noch eine Nummer größer ist als der BVB, zeigt unser Vergleich in sechs Punkten. Einige Zahlen und Personalien sprechen für den Rekordmeister, doch das muss nichts heißen, wenn die Dortmunder so selbstbewusst aufspielen wie zuletzt.