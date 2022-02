Bayern-Kandidat Frenkie de Jong will "noch viele Jahre" in Barcelona bleiben

Auch in dieser Saison werden wieder Gerüchte um einen Transfer von De Jong zu den Bayern laut. Der Niederländer selbst positioniert sich aber klar.

Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hat betont, seine Zukunft langfristig beim FC Barcelona zu sehen. Gegenüber The Observer stellte der Niederländer klar, noch mehrere Jahre bei den Katalanen bleiben zu wollen.

"Ich fühle mich sehr wohl in Barcelona. Ich wollte schon in jungen Jahren hier spielen, da wurde ein Traum wahr", sagte De Jong, wenngleich es einen Wermutstropfen gebe: "Natürlich hätte ich gerne mehr Titel gewonnen in meinen ersten beiden Jahren. Da habe ich mehr erwartet, um es mal so auszudrücken."

Frenkie de Jong: Langfristig in Barcelona statt Bayern-Wechsel?

Dennoch seien mangelnde große Erfolge kein Grund für den 24-Jährigen, sich nach Alternativen umzusehen, so der Niederländer: "Abgesehen davon bin ich sehr glücklich hier und werde das hoffentlich noch viele Jahre lang sein."

De Jong war 2019 für rund 75 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam nach Katalonien gewechselt. Seitdem gibt es immer wieder Gerüchte um einen Transfer, auch der FC Bayern wurde mehrfach mit dem jungen Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht.

Laut der spanischen Marca soll der deutsche Rekordmeister auch in diesem Winter bereits mit den Beratern des Niederländers in Kontakt getreten sein. De Jongs Vater hatte den Spekulationen aber bereits im Dezember einen Riegel vorgeschoben.