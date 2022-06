Bayern-Keeper Christian Früchtl angeblich vor Wechsel zu Austria Wien

GERMANY ONLY: CHRISTIAN FRÜCHTL BAYERN MÜNCHEN

An Manuel Neuer gibt es im FCB-Tor kein Vorbeikommen. Das gilt nicht nur für gegnerische Stürmer, sondern auch für Ersatzleute wie Christian Früchtl.

Christian Früchtl vom FC Bayern München steht angeblich vor einem Wechsel zu Austria Wien. Das berichtet die Bild. Demnach soll der Keeper bereits am Montag beim Klub aus Österreichs Hauptstadt vorgestellt werden.

Bayern sichert sich angeblich eine Rückkaufoption für den 22-Jährigen, der für drei Jahre bei Austria unterschreiben soll.

FC Bayern: Johannes Schenk die neue Nummer drei?

Hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich galt Früchtl als die Nummer drei beim deutschen Rekordmeister. In der abgelaufenen Saison kam er allerdings nur in der zweiten Bayern-Mannschaft sporadisch zum Einsatz: Sieben Einsätze macht er in der Regionalliga.

Als neue Nummer drei setzen die Münchner dem Bericht zufolge nun auf den 19-jährigen Johannes Schenk, der 2017 aus der Jugend des 1. FC Nürnberg zu den Bayern wechselte.