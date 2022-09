Der FC Bayern kann im Bundesligaspiel gegen Bayer 04 Leverkusen wohl auf Manuel Neuer, Leon Goretzka und Jamal Musiala zurückgreifen

Gute Nachrichten für den FC Bayern! Manuel Neuer und Leon Goretzka haben ihre Corona-Erkrankung gut überstanden und konnten am Dienstag wie erhofft ins Mannschaftstraining einsteigen. Auch Jamal Musiala ist fit.

Aus Bayern-Sicht kam die Corona-Infektion von Manuel Neuer und Leon Goretzka genau zum "passenden Zeitpunkt". Läuft alles nach Plan, werden die beiden Akteure kein einziges Spiel der Münchner verpassen. Beide konnten eine Woche nach ihrem positiven Corona-Test am heutigen Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und damit in die Vorbereitung auf das Leverkusen-Spiel starten.

Neuer mit großer Wahrscheinlichkeit im Tor: Gorertzka zunächst auf der Bank?

Am Freitagabend (20:30 Uhr) dürfte zumindest Manuel Neuer mit ziemlicher Sicherheit in der Startelf stehen. Julian Nagelsmann wird im wichtigen Match gegen die Werkself nicht auf seinen Kapitän verzichten wollen. Zudem war dieser ja auch nur für wenige Tage raus. Die Fitness dürfte also nicht zu sehr gelitten haben.



Bei Goretzka bleibt hingegen abzuwarten, ob es auf Anhieb für die Startelf reicht. Als zentraler Mittelfeldspieler muss der 27-Jährige natürlich ein wesentlich größeres Pensum abspulen und schon zu 100 Prozent fit sein. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Marcel Sabitzer beginnt, auch wenn Goretzka keine Nachwirkungen spüren sollte.

Musiala bereit für Leverkusen-Spiel

Gute Nachten gibt es auch von Jamal Musiala. Laut Angaben von Sport1 ist der Youngster, der das Spiel gegen England mit Wadenkrämpfe beendete, fit und bereit für das wegweisende Leverkusen-Match.

Alles zu den Bayern bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Bayern-Lazarett lichtet sich: Neuer und Goretzka wieder im Training veröffentlicht.