Bayern-Legende Gerd Müller im Alter von 75 Jahren verstorben

Ein trauriger Tag für den deutschen Fußball: Der legendäre Bayern-Stürmer Gerd Müller ist am frühen Sonntagmorgen verstorben.

Gerd Müller ist im Alter von 75 Jahren am frühen Sonntagmorgen verstorben. Das gab der FC Bayern München, für den der ehemalige deutsche Nationalstürmer in 580 Pflichtspielen 523 Tore erzielte, am Sonntagmittag bekannt.

"Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat – und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer. Vorstandschef Oliver Kahn fügte an: "Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der großen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fußballs sein."

Müller, der nach seiner aktiven Karriere auch viele Jahre als Trainer im Nachwuchsbereich der Bayern arbeitete, hinterlässt seine Frau Uschi und eine Tochter.

Der legendäre Torjäger erzielte in 62 Länderspielen 68 Treffer für die deutsche Nationalmannschaft. Er wurde 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, im WM-Finale von München gegen die Niederlande erzielte Müller das 2:1-Siegtor.