Sehen Sie im Video: Bayern München trennt sich überraschend von Cheftrainer Julian Nagelsmann. STORY: Der FC Bayern München trennt sich von Cheftrainer Julian Nagelsmann. Das geht aus mehreren übereinstimmenden Medienberichten hervor. Der gebürtige Bayer trainiert die Münchner seit dem Jahr 2021 und war vorher beim RB Leipzig verpflichtet. Unter Nagelsmann wurden die Bayern Deutscher Meister. Am Sonntag hatte sich die Mannschaft jedoch nicht gegen Leverkusen durchsetzen können und verlor 1:2, was zu deutlicher Kritik des Sportvorstands des FC geführt hatte. Die Bayern verloren damit die Tabellenführung an Borussia Dortmund. Der Verein selbst äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten über die Trennung von Nagelsmann. Als möglicher Nachfolger wird der Berichterstattung zufolge Thomas Tuchel gehandelt. Er hatte zuletzt den FC Chelsea trainiert und die Mannschaft im Jahr 2021 zum Sieg in der Champions League geführt. In der Folge wurde er zum FIFA-Welttrainer des Jahres gewählt.

Der FC Bayern München steht vor der Trennung von Trainer Julian Nagelsmann. Der offizielle Vollzug lässt auf sich warten. Thomas Tuchel soll Nachfolger werden. So reagiert die Presse.

Deutschland:

"Bild"-Zeitung: "Kann man einen Trainer feuern, der 20 Millionen Euro Ablöse kostete, noch die Chance aufs Triple hat und gerade Paris St. Germain souverän ausschaltete? Ja, die Bayern können! Denn offensichtlich sahen sie nach dem schwachen 1:2 in Leverkusen eine große Gefahr, dass es mit Nagelsmann eine Saison ohne Titel hätte werden können. Insofern ist ihre knallharte Entscheidung konsequent – trotz der Treueschwüre in den letzten Wochen. (...) Fakt ist: Nagelsmann hat es in 21 Monaten nicht geschafft, den wohl besten Kader der Welt konstant auf Top-Niveau zu bringen."

"Süddeutsche Zeitung": "Nach allem, was man aus der Bayern-Führungsetage hört, ist Nagelsmanns Entlassung keine Übersprunghandlung gewesen, keine Panikaktion vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag in einer Woche. Eher ein schleichender Entfremdungsprozess - wie in einer Beziehung, in der man sich zwar immer wieder versöhnt, aber am Ende überwiegen doch die Zweifel. Aus Nagelsmanns Premierenjahr in München sind - neben der Pflichterfüllung, dem Gewinn der Meisterschaft - zwei Enttäuschungen in Erinnerung geblieben: das Champions-League-Aus gegen den Außenseiter Villarreal und ein 0:5 gegen Mönchengladbach im DFB-Pokal. Und in der laufenden Saison ging es weiter mit den Aufs und Abs. Zwar können die Münchner theoretisch noch alle Titel gewinnen - genauso gut aber auch: keinen. Es fehlt auf seltsame Weise die Konstanz, die Dominanz, das Mia san mia."

Sport1: "Das Fußballgeschäft kann brutal sein. Eines ist klar: Es geht selbst beim FC Bayern, der sich als familiärer Klub definiert, schon längst nicht mehr um Menschlichkeit. Das Leistungsprinzip steht über allem. Ja, es gibt gute Gründe für die Entscheidung, das Kapitel Nagelsmann zu schließen. Die Entstehung und die Kommunikation dieser Entscheidung ist jedoch desaströs und stillos und des FC Bayern nicht würdig. Nagelsmann erfuhr am Donnerstagabend über die Medien von seinem Aus – und reagierte genauso überrascht wie viele Spieler. Ein handfestes Zerwürfnis zwischen ihm und seinem Team gab es nicht. Nagelsmann reiste nach der 1:2-Pleite in Leverkusen ins Tiroler Skigebiet, um seine Akkus für das Spitzenspiel gegen den BVB aufzuladen. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten die Führungskräfte, trotz aller öffentlicher Lobhudeleien und 'Wir-prägen-eine-Ära-mit-Julian'-Versprechen, hinterrücks schon längst mit Tuchel gesprochen. Mia san mia? Nur noch eine billige Floskel, die nicht mehr mit Leben gefüllt wird!"

Spanien:

"Bernabeu Digital": "Nagelsmann rückt ins Visier von Real Madrid, und Tuchel hat bereits einen Job. Der Wechsel auf der Trainerbank eines der europäischen Giganten bringt den bisherigen Trainer von Bayern München im Sommer näher an das Santiago Bernabéu heran."

"AS": "Bayern München erlebte gestern ein noch nie dagewesenes Erdbeben."

"Marca": "Bombeneinschlag in der Bundesliga. Der FC Bayern feuert Nagelsmann. Tuchel wird der Nachfolger sein."

"Mundo Deportivo": "Der FC Bayern schmeißt Nagelsmann raus und hat bereits eine Entscheidung über den Ersatz getroffen."

"Sport": "Bombe in Deutschland! Julian Nagelsmann wird nicht mehr Trainer von Bayern München sein."

Italien:

"Gazzetta dello Sport": "Ein Blitz aus heiterem Himmel. Bayern trennt sich überraschend von Nagelsmann: Tuchel kommt an seiner Stelle."

"Corriere dello Sport": "Sensation in Bayern: Nagelsmann entlassen, Tuchel ersetzt ihn. Die Niederlage in Leverkusen, die den Bayern die Tabellenführung in der Bundesliga kostete, war fatal."

"Tuttosport": "Sensation bei Bayern München: Nagelsmann vor der Entlassung! Laut "Bild" hat der deutsche Verein bereits Tuchel als Nachfolger ausgemacht. Die jüngste Bundesliga-Niederlage gegen Leverkusen war fatal."

Großbritannien:

"The Sun": "Back in Tuch - Bayern München beruft Thomas Tuchel zum neuen Trainer in einem atemberaubenden Zug, nachdem Julian Nagelsmann rausgeworfen wurde."

"The Guardian": "Bayern München wirft Julian Nagelsmann raus und bereitet sich darauf vor, Thomas Tuchel einzustellen. Die deutschen Giganten handeln rasch nach der Niederlage in Leverkusen am Wochenende."

"The Daily Mirror": "Schocker in Bayern! Bayern München wirft Nagelsmann raus und Chelsea-Ex-Trainer Tuchel übernimmt."

"The Daily Express": "Bayern München ist Berichten zufolge Tottenham mit der Verpflichtung von Thomas Tuchel zuvorgekommen (...). Die Spurs halten derzeit Ausschau nach einem Ersatz für Antonio Conte (...)."

Frankreich

"Le Parisien": "Bayern München: Nagelsmann entlassen, Tuchel soll ihn ersetzen? Niemand hat es kommen sehen (...), aber Julian Nagelsmann soll mit sofortiger Wirkung bei Bayern München entlassen sein. Nagelsmann, der 2021 von Leipzig kam, hatte die Bayern gerade für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert, indem er PSG ausschaltete. (...) Doch die Bayern werden nicht ohne Grund FC Hollywood genannt. Ständig passieren neue Affären und in den nächsten Stunden werden wir zweifelsohne mehr über die Gründe für diese plötzliche Entlassung wissen."

"L'Équipe": "Nagelsmann ist vor 19 Monaten in die Geschichte des deutschen Clubs eingegangen, als er der erste Trainer wurde, der sich für fünf Saisons verpflichtete. Er war auch der Erste, für den die Bayern Geld ausgeben mussten (25 Millionen Euro an RB Leipzig). Dass er zu diesem Zeitpunkt von Bord geworfen wird, wirft Fragen auf. Immerhin sind die Münchner immer noch auf Kurs für ein Triple."

"Le Figaro": "Es wurde gemunkelt, dass er zu PSG zurückkehrt, um in der kommenden Saison Christophe Galtier zu ersetzen, aber letztlich wird Thomas Tuchel bei Bayern München neu anfangen. (...) Nagelsmann hatte bei den deutschen Champions keinen guten Ruf mehr. Die Führungsspitze warf ihm seine überraschenden taktischen Entscheidungen und ein nicht ausreichend stabiles Spielschema vor."

Fußball-Bundesliga Vom Hirschkopf über Kondome bis zu Gazprom – eine Auswahl aus 50 Jahren Trikotwerbung 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Der Erfinder der Trikot-Werbung in Deutschland: Günter Mast, Chef des Kräuterlikör-Herstellers Jägermeister aus Wolfenbüttel, wollte eine neue Form der Werbung finden und entdeckte dafür den Fußball. Da Eintracht Braunschweig damals eine große Nummer in der Bundesliga war und gleich in der Nachbarschaft von Wolfenbüttel lag, wandte sich Mast 1972 mit seiner Idee an den Verein. Der sagte schnell zu, weil er in Finanznöten steckte. Zuerst ersetzte das Jägermeister-Logo das Vereinswappen, um das Werbeverbot zu umgehen! Am 24. März 1973 liefen die Braunschweiger im Heimspiel gegen Schalke 04 das erste Mal mit dem Hirschkopf auf der Brust auf. Sieben Monate später knickte der Deutsche Fußball-Bund ein und erlaubte die Werbung auf dem Trikot. Die Eintracht kassierte 100.000 Deutsche Mark pro Jahr für den Deal. Mehr

Niederlande:

"Algemeen Dagblad": "Trotz einiger schwächerer Ergebnisse stand die Clubführung bislang hinter dem jüngsten Trainer der Vereinsgeschichte. Doch nach der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen war das Maß voll für die bayerische Spitzenmannschaft, die in diesem Kalenderjahr bereits zehn Punkte verloren hat" "De Telegraaf": Bayern München setzt Nagelsmann auf die Straße. ... Die Intervention ist insofern bemerkenswert, als die Bayern mit nur einem Punkt Rückstand auf Dortmund noch im Rennen um den elften Meistertitel in Folge sind, sowie im Viertelfinale der Champions League und im Viertelfinale des deutschen Pokals stehen."

Schweiz:

"Blick": "Das Trainerbeben in München schlägt hohe Wellen. Trainer Nagelsmann wird überraschend entlassen. Das gescheiterte Langzeitprojekt könnte für die Bayern zur teuren Angelegenheit werden. (...) Wegen der Gefahr, den Bundesliga-Titel erstmals seit 2012 nicht zu holen, wird dieses nun abrupt abgebrochen. Thomas Tuchel soll die Saison retten – und könnte mit den Bayern keine zwei Monate nach seiner Anstellung Triple-Sieger werden. Was er muss, ist die Meisterschale in München behalten."

Österreich:

"Kronen Zeitung": "Während der FC Bayern München seine Entlassung plante, genoss Julian Nagelsmann einen Ski-Urlaub mit Herzdame Lena Wurzenberger im österreichischen Zillertal. Aus der Sicht der Bayern-Bosse war der Liebes-Trip offenbar ein falsches Signal. Ausgerechnet in der Länderspiel-Pause trennt sich der FC Bayern München von Julian Nagelsmann. Ein Paukenschlag!"

"heute": "Während in München über den Nagelsmann-Rauswurf beraten wurde, weilte der Trainer selbst gerade auf Ski-Urlaub in Tirol, und wurde vom Verein über die Vorgänge gar nicht informiert."