Als der FC Bayern in der Vorsaison taumelte, kam Klubikone Uli Hoeneß doch nochmal aus dem Manager-Ruhestand und leitete einen massiven Umbau in der Führungsriege. Mit Moderatorin Monica Lierhaus blickt er nun zurück auf die Sommertransfers und spricht über seine Pläne und die Zukunft des Fußballs insgesamt.

Sportmoderatorin Monica Lierhaus wird ab dem 25. November wieder regelmäßig für RTL im Einsatz sein. Das teilte der Kölner Privatsender am Donnerstag mit. Die 53-Jährige verstärkt das Sport-Moderationsteam von "RTL Aktuell". Das sei für sie "einfach wunderbar, denn ich habe immer am liebsten live gearbeitet", sagte Lierhaus im RTL-Interview. "Das ist viel spannender als Aufzeichnungen, da jederzeit etwas passieren kann. Das Adrenalin fließt durch den Körper und ich fühle mich lebendig. Ich freue mich daher schon sehr auf die neue Aufgabe und die Kollegen."

Monica Lierhaus feiert TV-Comeback

Im Juni hatte die Journalistin im Rahmen der Special Olympics ihren ersten Einsatz bei der RTL-Hauptnachrichtensendung gehabt. Künftig wird sie auch im Umfeld der DFB-Länderspiele beim Sender im Einsatz sein.

Nach der Live-Übertragung des Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und der Türkei (18. November um 20.15 Uhr) zeigt RTL eine Zusammenfassung der diesjährigen Zeremonie zur "Hall of Fame" des deutschen Fußballs. Dabei trifft Monica Lierhaus Bayern Münchens Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß zum exklusiven Interview. Lierhaus hatte in den vergangenen Jahren vorwiegend für den Pay-TV-Sender Sky gearbeitet. Wegen Komplikationen bei einer Hirn-Operation 2009 hatte sie mehrere Monate im Koma gelegen. Zuvor hatte die Hamburgerin unter anderem die "Sportschau" in der ARD moderiert.