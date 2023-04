Glaubt trotz der schwierigen Ausgangssituation an ein Weiterkommen in der Champions League: Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn

Der FC Bayern muss den nächsten Titel-K.o. verdauen. Oder gibt's ein Rückspiel-Wunder? Kahn appelliert nach dem 0:3-Schrecken an die Meisterpflicht in der Bundesliga, beschwört aber auch ein Wunder in der Champions League.

Als Thomas Tuchel und seine schwer geknickten Bayern-Stars in den Festsaal schlichen, schwankte Oliver Kahn zwischen Meisterpflicht und Rückspiel-Wunder.

Wie in besten Tagen als Torwart-"Titan" predigte der Vorstandschef in der nächtlichen Ansprache seine legendäre "Weiter, immer weiter"-Mentalität. "Es sieht nicht so gut aus, aber ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt", sagte Kahn nach dem mutmaßlich zweiten Titel-K.o. binnen einer Woche. "Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel noch mal alles, was möglich ist, reinzuwerfen."

Nach dem 0:3-Stimmungskiller bei Manchester City ohne Kapitän Thomas Müller in der Startelf haben die Münchner zwar noch die theoretische Chance, mit einem historischen Königsklassen-Tag am kommenden Mittwoch doch das Halbfinale zu erreichen. Weitaus wahrscheinlicher aber ist, dass die Bayern-Bosse wenige Wochen nach dem Trainer-Beben die nächste Trophäe abschreiben müssen.

Bayern München und das letzte realistische Ziel: die Meisterschaft

"Es bringt nicht, groß was zu lamentieren, irgendwie alles negativ zu sehen. Wir haben die große Möglichkeit, deutscher Meister zu werden", konstatierte Kahn vor betretenen Gesichtern am Vorstandstisch. "Wir können es uns nicht erlauben, in Gedanken zu versinken."

Die deprimierte Delegation hob nach der schmerzhaften Pleite gegen den von Pep Guardiola trainierten und offensiv von Superstürmer Erling Haaland angeführten Titelfavoriten positive Seiten des eigenen Spiels hervor. Aber ebenso wäre auch eine noch höhere Pleite möglich gewesen, denn nach dem 0:2 durch einen schweren Patzer von Dayot Upamecano schwammen die Münchner gewaltig. Es fehlte insgesamt an Nervenstärke und Durchsetzungskraft. Der Titelgewinner von 2020 dürfte wie 2021 (Paris Saint-Germain) und 2022 (FC Villarreal) wieder im Viertelfinale ausscheiden.

Bei Austern, Beef Wellington oder Quinoa Power-Salat konnten Müller & Co. im Ballroom des Clocktower Hotels das schmerzhafte Viertelfinal-Hinspiel nach zuvor acht Siegen in acht Champions-League-Spielen der Saison sacken lassen. Nur zweimal verloren die Münchner in der Bestenliga höher. "Es geht darum, dass wir die drei Punkte gegen Hoffenheim holen, dann werden wir uns präparieren für Mittwoch und schauen, was der Fußballgott noch so bereithält", sagte Müller und mühte den eigenen Kampfgeist. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung der Bayern auf Verfolger Borussia Dortmund. Nicht auszudenken, was in München passieren sollte, wenn für die Bayern nach dem Aus in Pokal und womöglich auch der Champions League auch noch die seit zehn Jahren anhaltende Meisterserie reißen sollte. Der Spielplan meint es aber gut mit dem Bundesliga-Serienmeister. Mit Mainz und Leipzig warten nur noch zwei Gegner aus der oberen Tabellenhälfte an den letzten sieben Spieltagen auf die Münchner.

Ein Blick in die Historie von Europas Glanzklasse kann zumindest ein klitzekleines bisschen Hoffnung machen. "In der Champions League wurden schon ganz andere Dinger gedreht", erinnerte Nationalspieler Leon Goretzka. Sensationell feierte etwa der FC Barcelona in der Saison nach einem 0:4 gegen Paris Saint-Germain durch ein 6:1 das Achtelfinal-Weiterkommen. 2018/19 war der FC Liverpool nach dem 0:3 gegen Barcelona praktisch raus, kam aber durch ein 4:0 doch ins Finale.