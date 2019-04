Es ist das Duell mit der größten Strahlkraft in Deutschland: Bayern München gegen Borussia Dortmund. Weltweit werden Millionen Fans den deutschen Clásico verfolgen, der diesmal besondere Brisanz besitzt - die Bayern müssen gewinnen, um im Titelrennen zu bleiben. Umgekehrt gilt: Ist der BVB erfolgreich wie im Hinspiel (3:2), könnte das eine Vorentscheidung bedeuten. Das Team von Lucien Favre hätte dann sechs Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung. Das war in den vergangenen Jahren, in denen die Bayern die Liga nach Belieben dominierten, nicht der Fall. Dortmund hat die große Chance, das erste Mal seit 2012 wieder nach der Schale zu greifen. "Das ist das geilste Spiel der Saison, darauf wartet ganz Deutschland. Wahrscheinlich ganz Europa", sagte der Münchner Nationalspieler Leon Goretzka.