Da hilft auch nicht der liebe Gott: Leon Goretzka blickt nach dem Ausscheiden der Bayern in der Champions League in den Nachthimmel.

Meinung Bayerns Aus in der Champions League Die Bundesliga verkommt zu einem Trauerspiel in Europa

Schluss, Aus, Vorbei – der FC Bayern München muss im Viertelfinale der Champions League gegen einen krassen Außenseiter die Segel streichen. Peinlich für die Bayern, aber auch ein deutliches Warnsignal für die Bundesliga.

Da standen sie, guckten hilflos in den Nachthimmel, der ein oder andere das Trikot ungläubig über den Kopf geschlagen. Der FC Bayern München ist nach einem weiteren biederen Auftreten völlig zurecht im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Dem glanzvollen 7:1 im Achtelfinale gegen Salzburg folgte ein glanzloser Auftritt gegen ein Team von der spanischen Ostküste, das sich mit einer einzigen Torchance ins Halbfinale spielte. Bei den Bayern wird man sich viele Fragen gefallen lassen müssen, vor allem Sportvorstand Hasan Salihamidzic steht in der Kritik. Der Kader verfügt über viele namhafte Spieler für die erste Elf, aber dahinter gibt es ein großes Leistungsgefälle auf der Bank. Für einen Verein, der zu den Top 4 Europas gehören will, ist das zu wenig und auch nicht sonderlich förderlich für einen gesunden Konkurrenzkampf, wenn keine Gefahr für die Etablierten lauert.

Das Aus der Bayern wirft einen dunklen Schatten auf die Bundesliga. Denn wie schafft es ein seit Wochen so lustlos auftretender und in der Formkrise befindlicher Spitzenclub aus München, auch weiterhin ungefährdet an der Tabellenspitze zu sein? Die Antwort ist recht simpel: Der Bundesliga fehlt es einfach an der Qualität. Die Bayern haben eine gute – und vielleicht mittlerweile auch zu gesättigte – Startelf, beim Rest der Liga aber offenbaren sich in den unterschiedlichsten Mannschaftsteilen Probleme: Dortmunds Defensive existiert praktisch nicht, Leverkusen überzeugt vor allem durch Inkonstanz und auch das seit immerhin wettbewerbsübgreifend seit zwölf Spielen ungeschlagene Leipzig leistet sich immer wieder unerklärliche Ergebnis-Aussetzer.

Der Bundesliga fehlt es an Qualität

Die fehlende Qualität deutscher Teams zeigt sich auch beim Blick auf das Abschneiden in Europa. Die Bayern sind der letzte deutsche Klub, der in der Champions League die Segel streichen musste. Wolfsburg ging in einer Gruppe mit den wenig namhaften Gegnern aus Lille, Salzburg und Sevilla vollkommen unter und blamierte sich bis auf die Knochen. Borussia Dortmund scheiterte als Favorit gesetzt in der Gruppe gegen Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul. Zwar erreichten die Dortmunder als Dritter immerhin die Playoffs in der Europa League, gingen dort aber sang- und klanglos gegen die Glasgow Rangers unter – Traditionsverein ja, aber keine große Nummer mehr im europäischen Fußball. Und Leipzig? Das Ausscheiden in einer Gruppe mit Manchester City, Paris St. Germain und dem FC Brügge lässt sich am ehesten mit "Öl schlägt Brause" beschreiben. Dass Leipzig noch in der Europa League dabei ist, hat man auch der Disqualifikation von Spartak Moskau und dem Freilos für die Sachsen zu verdanken. Und nun also die Bayern, die gegen den amtierenden Europa-League-Sieger ausgeschieden sind, der aber in der spanischen Liga nur abgeschlagener Tabellensiebter ist.

Die Bundesliga hinkt schon seit geraumer Zeit den eigenen europäischen Ansprüchen hinterher. Neben den Bayern erreichten nur Leipzig (2020) und Borussia Dortmund (2013) in den vergangenen zehn Jahren das Halbfinale der Champions League. Die beiden Vereine sind die einzigen neben den Bayern, die in vergangenen sechs Jahren das Viertelfinale erreichten. Der Unterschied zum gestrigen Abend aber war, dass die Bayern in der Vergangenheit das fatale Abschneiden der anderen deutschen Teams meistens kaschiert haben. Vor zwei Jahren stemmten sie noch die Champions-League-Trophäe in den Nachthimmel von Lissabon. Das Ausscheiden im Viertelfinale im vergangenen Jahr konnte man noch verkraften, das finanzstarke Paris St. Germain gilt seit Jahren als Kandidat auf den Titel – und enttäuscht ebenfalls jedes Jahr aufs Neue.

Die letzten deutschen Hoffnungen liegen ausgerechnet auf der Europa League

Die Hoffnungen der deutschen Teams liegen nun ausgerechnet in einem Wettbewerb, in dem sich Vertreter aus der Bundesliga bislang eigentlich nur blamiert haben: der Europa League. Mit Leipzig und Frankfurt sind noch zwei Teams vertreten. Dass gerade Frankfurt und seine Fans richtig Bock auf Europa haben, demonstrierten sie vergangene Woche beim 1:1 gegen Barcelona. Generell scheint die Eintracht das einzige Team der Bundesliga zu sein, dass wenigstens einen Funken Lust auf die Europa League verspürt. 2019 standen die Südhessen im Halbfinale des Wettbewerbs, das war seit dem HSV in der Saison 2009/2010 (!) keinem deutschen Verein mehr gelungen. Egal ob Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund, Leipzig oder Gladbach – alle Topteams des deutschen Fußballs scheiterten schon vorher.

Sollten in dieser Woche Frankfurt und Leipzig aus den internationalen Wettbewerben fliegen – bei den durchaus namhaften Gegnern aus Barcelona und Bergamo nicht unwahrscheinlich – bleibt die Erkenntnis: Die Bundesliga verkommt zu einem Trauerspiel in Europa.