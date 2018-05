Aus der Traum vom Triple. Der FC Bayern München ist in einem ganz bitteren Halbfinale-Rückspiel der Champions League gescheitert. Wie bereits vor einer Woche war der FC Bayern auch in Madrid die spielerisch überlegene Mannschaft und erarbeitete sich deutlich mehr Torchancen. Am Ende steht trotzdem Real Madrid im Finale. Erneut schenkte der deutsche Rekordmeister durch einen eklatanten Fehler ein Gegentor her und kam am Ende nicht über ein 2:2(1:1)-Unentschieden hinaus. Durch die Hinspiel-Niederlage endet die Champions-League-Reise des FCB damit.

Im Netz feiern viele Fans einen denkwürdigen Fußballabend, an dem der FC Bayern mit ein bisschen mehr Glück ins Endspiel hätte einziehen können.





Das Finale wäre nicht unverdient gewesen, in dieser Saison war Bayern mindestens auf Augenhöhe - am Ende hat man sich trotzdem selbst geschlagen. Sobald ich die erste Enttäuschung hinter mir gelassen habe, werde ich aber mit einem Lächeln auf diese große Leistung blicken! #RMAFCB — Celine (@Zeilenfieber) May 1, 2018





Erhobenen Hauptes gehen wir jetzt in Madrid einen auf unsere großartigen Bayern trinken. #RMAFCB 🍻 — Jasmin Tabatabai (@jazmatab) May 1, 2018





Ausscheiden hin oder her. Das war heute ein großartiger Europapokal-Abend. Für solche Spiele liebe ich diesen Sport! #ChampionsLeague #RMAFCB #UCL — RandelshofeM (@SchwarzRotBlog) May 1, 2018





Ein großes Thema ist natürlich auch der schlimme Patzer von Sven Ulreich. Nach einem unglücklichen Rückpass von Tolisso wollte er zunächst mit der Hand zum Ball, stellte dann fest, dass er das nicht darf, zögerte und rutschte schließlich in Slapstick-Manier am Ball vorbei. Real-Torjäger Benzema nahm dankend an und schob ins leere Tor zum 2:1 ein. Da waren erst 24 Sekunden in der zweiten Halbzeit gespielt. Dieses Gegentor kostete den FC Bayern am Ende das Finale - wenngleich sie genug Chancen für mindestens drei weitere eigene Tore hatten. Im Netz wird die Szene kontrovers diskutiert. Die einen springen Ulreich bei, verweisen auf den Spielverlauf und die zahlreichen Gelegenheit des deutschen Rekordmeisters. Die anderen reagieren mit Häme auf den bitteren Fehler.

Ich würde gerne wissen was Sven Ulreich sich dabei gedacht hat sich in den Ball zu schmeißen? Hat er gedacht er kann ihn mit dem Bauch festhalten???? @FCBayern @FCBayern_FB ??!/!/!/!/! — - (@byPandaa) May 1, 2018





Hier noch mal die Aufstellung von Real Madrid zum nachlesen:



Navas - Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo - Kovacic, Modric, Kroos, Asensio - Benezema, Ronaldo - Ulreich#RMAFCB — Marie von den Benken (@Regendelfin) May 1, 2018





Ja, Ulreich hat einen Fehler gemacht, aber warum wird nur darüber diskutiert? Die Bayern sind zurückgekommen, haben das 2:2 erzielt und hatten noch 30

Minuten Zeit für den Siegtreffer. #RMAFBC — Marvin. (@Marv2punkt0) May 1, 2018





Wenn der #fcbayern in Hin- und Rückspiel die Chancen nutzt, spricht niemand über #Ulreich! Aber: 2 so krasse individuelle Patzer schmerzen in der Gesamtrechnung! — Christopher Michel (@SGEChris1985) May 1, 2018





Ulreich hat so eine gute Saison gespielt, da messe ich ihn nicht an dem Patzer.#lanz — Sebastian (@S_Braum) May 1, 2018





Der ein oder andere meint aber bereits zu wissen, wen die bittere Bayern-Pleite am meisten freuen wird. Die Niederlage nehme den Druck vom nicht unumstrittenen Neu-Coach Niko Kovac, der nicht das Triple erben wird:

Na ja, damit ist der Druck für Nico Kovac nicht so groß. 😉#RMAFCB — betonblog (@betonblog) May 1, 2018





Wenigstens #Kovac ist entspannter. Er muss nicht nach dem Triple ran. #RMAFCB — Holger Hinz (@holgereluard) May 1, 2018





Ich glaube #Kovac hat heute nach dem Schlusspfiff ganz tief durchgeatmet und dem Himmel gedankt, dass das heute verloren ging. — Helo72 (@helo72) May 1, 2018





Niko Kovac ist froh, dass er jetzt das Triple holen kann. — Schaltjahr (@chiquitaflanke) May 1, 2018





Sollten die Netzexperten Recht haben, so könnte Kovac selbst ja noch einen drauflegen und dem FC Bayern im Pokalfinale auch noch das Double kaputt machen. Dazu hat er mit Eintracht Frankfurt am 19. Mai in Berlin Gelegenheit.