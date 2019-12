Borussia Dortmund hat mit dem dritten Sieg in Serie den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga gesichert. Marco Reus (32.), Jadon Sancho (66.), Thorgan Hazard (69.) und Nico Schulz (84.) sorgten am Samstag mit ihren Treffern für den 4:0 (1:0)-Erfolg beim FSV Mainz 05. Auch der FC Bayern ist nach zwei Niederlagen wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Münchner drehten gegen Werder Bremen nach 0:1-Rückstand das Match zum souveränen 6:1 (2:1) -Erfolg. Robert Lewandowski gelangen dabei seine Saisontreffer 17 und 18, Philippe Coutinho war sogar dreimal erfolgreich.

Leverkusen unterliegt Köln

Bayer Leverkusen musste sich nach zwei Feldverweisen gegen Aleksandar Dragovic und Leon Bailey im rheinischen Derby bei Schlusslicht 1. FC Köln überraschend mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Trainer Jürgen Klinsmann landete beim 1:0 (0:0) über den SC Freiburg seinen ersten Erfolg mit Hertha BSC in der Bundesliga. Im Aufsteiger-Duell trennten sich der SC Paderborn und der 1. FC Union Berlin 1:1 (1:1).