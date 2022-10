Bayern-Sieg in Hoffenheim: Choupo-Moting spricht über Formhoch - Nagelsmann erklärt Coman-Auswechslung

Der FC Bayern hat die TSG Hoffenheim souverän besiegt: Julian Nagelsmann und Eric Maxim Choupo-Moting haben sich nach dem 2:0 gegenüber Sky geäußert.

Der FC Bayern hat in Hoffenheim mit einer zunächst sehr überzeugenden und dann überaus abgeklärten Leistung einen souveränen 2:0-Erfog erzielt. Die Garanten für den Sieg waren mitunter Eric Maxim Choupo-Moting und Jamal Musiala, die für die Münchner trafen. Nach der Partie haben sich Julian Nagelsmann und Eric Maxim Choupo-Moting zum Spiel geäußert.

Julian Nagelsmann durfte sehr glücklich mit dem gewesen sein, was er von seiner Mannschaft in Hoffenheim gesehen hat. Neben den drei Punkten konnten die Münchner in Durchgang zwei auch ein paar Körner sparen.



"Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung heute. Es war kein einfaches Spiel. Es war ein weiterer Schritt auf dem Weg dorthin, wo wir sein wollen. Wir haben in der ersten Halbzeit mit viel Leidenschaft gespielt, ich glaube, wir haben 71% unserer Zweikämpfe gewonnen, was sehr gut ist", lobte er im Sky-Inteview, fand jedoch ein wenig Kritik an der Chancenverwertung. "Wir hätten 4-5 Tore schießen können", befand er.



Die eher ruhigere zweite Halbzeit war laut dem Bayern-Coach durchaus verständlich. “In der zweiten Halbzeit war klar, dass Hoffenheim mehr Risiko eingehen und noch höher verteidigen würde. Wir haben ein bisschen nachgelassen, was verständlich ist, wenn man bedenkt, dass Barcelona und Mainz vor uns liegen. Es war eine reife Leistung und ein verdienter Sieg“, analysierte er.



Nach den zuletzt schwierigen Wochen dürfte sich nun auch Julian Nagelsmann freigeschwommen haben. Recht viel verändert hat der Coach jedoch laut eigenen Angaben gar nicht.



"Ich denke, wir haben schon vorher gut gespielt - wir haben nur unsere Chancen nicht genutzt. Wir haben nicht viel geändert. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr analysiert, aber die Spieler sind sehr ehrgeizig und wollen sich verbessern", erklärte er.

Choupo-Moting glänzt erneut: "Es gibt kein wirkliches Geheimnis"

Was wir derzeit erleben, kann als der wundersame Aufstieg von Eric Maxim Choupo-Moting angesehen werden. Der Bayern-Stürmer, der zunächst so schleppend in die Saison gekommen war, hat sich zum absoluten Leistungsträger entwickelt und gehört zu den Symbolfiguren für die steigende Form der Münchner. Es wirkt fast so, als wäre der Kameruner in einen Zaubertrank gefallen. Hinter seinem Erfolg stehen aber natürlich ganz andere Faktoren.



"Es gibt kein wirkliches Geheimnis. Ich gebe in jedem Training alles, ich trainiere gut. Ich vertraue auf meine Qualitäten und die Qualitäten der Mannschaft, es ist toll, dass alles gut läuft", erklärte der 33-Jährige gegenüber Sky.



Nun hat Choupo-Moting natürlich beste Chancen, auch in der Champions League gegen Barcelona von Beginn an zu spielen. Dort kommt es zum erneuten Wiedersehen mit Robert Lewandowski.

"Gegen Barça zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Wir müssen das Spiel ernst nehmen, es ist ihre letzte Chance (sich zu qualifizieren). Ich freue mich auch darauf, Lewy zu treffen. Er ist ein toller Kerl und ein Weltklassestürmer", erklärte der Angreifer.

Choupo-Moting müde, Coman angeschlagen: Nagelsmann lässt Startelf gegen Barcelona offen

Eine Einsatz-Garantie von Trainer Julian Nagelsmann gab es jedoch noch nicht. "Choupo hat wieder einmal ein tolles Spiel gemacht. Er ist ein großartiger Stürmer und wir sind froh, dass wir ihn haben. Am Ende war er müde, weil er diesen Rhythmus nicht gewohnt ist, in aufeinanderfolgenden Spielen zu beginnen. Wir müssen sehen, wie es ihm bis Mittwoch geht", erklärte er.



Ungewiss ist wohl auch, wie es um Kingsley Coman steht, der verletzungsbedingt raus musste. "Er hat einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Wir haben ihn als Vorsichtsmaßnahme ausgewechselt. Ich glaube nicht, dass es eine strukturelle Verletzung war", gab Nagelsmann vorsichtig Entwarnung.

