Die deutsche Nationalmannschaft startet am Mittwoch gegen Japan in ihre WM-Kampagne. Ein Bayern-Star fällt aus.

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Mittwoch gegen Japan in ihre WM-Kampagne. Ein Bayern-Star fällt aus.

Der DFB teilte am Dienstagmorgen mit, dass Leroy Sané im WM-Auftaktspiel gegen Japan (Mittwoch, 14 Uhr) fehlen wird. Laut offiziellen Angaben leidet der Bayern-Profi an Knieproblemen, weshalb er auch das Training verpasste.



Wie lange der Offensivspieler ausfällt, geht hingegen nicht aus der Meldung hervor. Nach dem Japan-Spiel hat die Truppe von Hansi Flick drei freie Tage, ehe es am Sonntag (20 Uhr) zum Showdown gegen Spanien geht.

Vor dem Turnierstart hatte Flick bereits um Thomas Müller und Antonio Rüdiger bangen müssen, die angeschlagen zur Nationalmannschaft angereist waren. Das Duo dürfte nach aktuellem Stand aber rechtzeitig für das Japan-Spiel fit werden.

"Natzes Nutmeg" - Der 90min-Talk mit Nadine Angerer zur WM 2022 in Katar

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als Bayern-Star fällt aus: Leroy Sane verpasst WM-Auftakt! veröffentlicht.