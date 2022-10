Bayern-Verlängerung für Choupo-Moting? Kahn reagiert zurückhaltend

Oliver Kahn hat viel Lob für Eric Maxim Choupo-Moting übrig. Gedanken über eine Verlängerung beim FC Bayern hält er aber für stark verfrüht.

Aktuell ist Eric Maxim Choupo-Moting für den FC Bayern von großer Bedeutung. Seine Formstärke stellt ihn in den Fokus. Bezüglich der möglichen Vertragsverlängerung hält sich Oliver Kahn aber überraschend bedeckt.

In seinen letzten drei Partien für die Bayern kommt Eric Maxim Choupo-Moting auf vier Tore und zwei Vorlagen. Und obwohl das bereits eine beeindruckende Statistik ist, die zeigt von welcher Bedeutung er derzeit für die Mannschaft ist, sticht dabei sein ebenfalls großer spielerischer Einfluss noch gar nicht heraus.

Kurzum: Der 33-Jährige befindet sich aktuell in einer sehr guten Form. Am ehesten macht sich das natürlich durch seine Treffer bemerkbar, die er als Mittelstürmer erzielt. Ein Thema, das an der Säbener Straße noch immer aktuell ist.

Kahn lobt 'Choupo' in hohen Tönen: "Das ist für uns hervorragend"

Ein großes Lob erhält er nun auch von Oliver Kahn. Für ihn sei es jedoch "keine so große Überraschung", dass Choupo-Moting derart überzeugen kann (via tz).

Das machte der Vorstandsvorsitzende am Dienstag in einer Medienrunde deutlich. Schließlich habe er auch "in der Vergangenheit zu Zeiten von Robert Lewandowski Leistung gebracht und seine Tore gemacht, wenn er reingekommen ist", so Kahn weiter. "Jetzt zeigt er, dass man sich auf ihn verlassen kann. Das ist für uns hervorragend."

Dass er gerade jetzt im Fokus steht, hat für den Titanen klare Gründe: "Er kann im Zentrum spielen, er ist technisch sehr stark, man kann ihn unter Bedrängnis anspielen, und er kann den Ball festmachen." Dazu lobte er seinen "guten Blick für den besser postierten Mitspieler". Auch seine Effizienz zeige sich momentan.

"Das kommt uns natürlich zugute, weil wir immer sehr, sehr viele Torchancen herausspielen", so der 53-Jährige weiter. Es ist ein gutes Match, das da zurzeit zusammenkommt.

Beim Thema Vertragsverlängerung wird Kahn überraschend deutlich

Trotzdem scheinen die Gedanken an eine etwaige Vertragsverlängerung für Kahn noch zu früh zu kommen. Überraschend zurückhaltend reagierte er auf die Nachfrage: "Die Saison ist noch nicht groß gespielt, wir haben erst zehn, elf Spieltage absolviert. Wir sind voll konzentriert, die sechs Spieltage rumzubekommen."

"Wenn der Zeitpunkt kommt, setzen wir uns zusammen. Aber ich denke, das ist jetzt noch sehr, sehr früh. Es kommt jetzt erstmal eine Riesen-WM", betonte er.

Es wäre das erste Mal, dass Choupo-Moting einen auslaufenden Profi-Vertrag verlängert, anstatt ihn auslaufen zu lassen, um sich anschließend einen neuen Verein zu suchen. Seit 2011 ist er immer ablösefrei gewechselt. Wer, wenn nicht der FC Bayern, wäre wohl in der Lage diesen Rhythmus zu brechen - wenn denn gewollt?

