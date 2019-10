Wer folgt auf den FC Liverpool und Jürgen Klopp als Champions-League-Sieger 2019/2020? Der berühmte "Henkelpott" ist in dieser Spielzeit umkämpfter denn je. Zahlreiche Topvereine zählen sich zum Favoritenkreis im Kampf um Europas Klub-Kronel. Aus den Reihen der Fußball-Bundesliga kämpfen Borussia Dortmund, Bayern München, Bayer Leverkusen und RB Leipzig darum, möglichst weit im Wettbewerb zu kommen.

Bayern München im Topspiel gegen Tottenham

Nach dem ungefährdeten 3:0-Auftaktsieg gegen Roter Stern Belgrad trifft der FC Bayern München am Dienstag (21 Uhr) auf Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur. Während die Spurs nach dem 2:2 bei Außenseiter Olympiakos Piräus an der heimischen White Hart Lane schon unter Druck stehen, kann der deutsche Rekordmeister gelassen in das Topspiel gehen. Tottenham blamierte sich vor einer Woche im Ligapokal bei Viertligist Colchester United, während die Bayern nach dem mühevollen Auswärtssieg gegen Paderborn erstmals in dieser Saison die Tabellenspitze eroberten.

Nach dem klaren Sieg in Augsburg könnte am Abend (21 Uhr) auch die Elf von Bayer Leverkusen mit breiter Brust auflaufen. Wären da nicht die unnötige Heimpleite gegen Lokomotive Moskau – und der Gegner an Spieltag zwei. Juventus Turin verspielte zum Auftakt zwar einen 2:0-Vorsprung gegen Atletico Madrid – gehört nicht nur wegen Cristiano Ronaldo in dieser Saison aber zum großen Kreis der Titelaspiranten. Eine Mammutaufgabe für Peter Bosz und seine Werkself.

Champions League live auf DAZN und Sky

Auch in diesem Jahr teilen sich Sky und der Streamingdienst DAZN die TV-Rechte an der Champions League. Wie gewohnt überträgt Sky die meisten Partien als Einzelspiel sowie in der Konferenz. Das Duell zwischen Juve und Leverkusen überträgt Sky live und exklusiv. DAZN zeigt die Highlights des Spiels etwa 30 Minuten nach dem Abpfiff.

Das Topspiel an der White Hart Lane zwischen den Tottenham Hotspurs und Bayern München überträgt DAZN live und in voller Länge. Zudem ist die Partie Teil der Dienstags-Konferenz bei Sky. Anstoß ist ebenfalls um 21 Uhr.

Alle Partien am Dienstag im Überblick: