Der FC Bayern hat den FC Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel geschlagen und ist wie erwartet ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Dort wartet ein schwerer Gegner.

Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League. Erwartungsgemäß ließ der deutsche Rekordmeister im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea in der Allianz Arena nichts mehr anbrennen und gewann gegen ersatzgeschwächte Engländer mit 4:1. Robert Lewandowski brachte die Münchner früh in der 10. Minute per Strafstoß in Führung. Der Pole war selbst gefoult worden. In der 24. Minute legte Lewandowski für Ivan Perisic zum 2:0 auf. Der eingewechselte Corentin Tolisso (76.) und erneut Lewandowski (84.) erhöhten auf den Endstand. Chelsea hatte zwischenzeitlich in der 44. Minute durch einen Treffer von Tammy Abraham verkürzt.

Das Hinspiel im März hatten die Bayern mit 3:0 für sich entschieden. Der Gegner am nächsten Freitag (14. August) heißt vermutlich FC Barcelona. Die Katalanen hatten ihr Spiel gegen den SSC Neapel zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet.

Ab dem Viertelfinale werden die Spiele in der Königsklasse in Lissabon ausgetragen. Zudem entfallen Hin-und Rückspiele, die Entscheidung fällt wie bei der EM oder WM in einem Spiel. Das Finale findet am 23. August im Estadio da Luz statt.