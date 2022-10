Beben am Bayern-Campus: Demichelis vor dem Abflug

Martin Demichelis steht vor einem Absprung beim FC Bayern. Der Trainer der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters wird wohl in seine argentinische Heimat wechseln.

Bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München bahnt sich ein Trainerwechsel an. Medienberichten zufolge steht Martin Demichelis vor einem Abflug in seine Heimat.

Seit 2021 trainiert Martin Demichelis die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Doch nun scheinen sich die Wege wieder zu trennen. Wie die Bild berichtet, steht der Argentinier ganz oben auf der Wunschliste seines Traumvereins River Plate. Als Co-Trainer wird der frühere Nürnberger Javier Pinola gehandelt.

Nach Informationen der Bild legt der deutsche Rekordmeister seinem ehemaligen Spieler, der seit 2019 am Bayern-Campus arbeitet und zuvor als Jugendtrainer aktiv war, keine Steine in den Weg. Spätestens mit dem Ende der Hinrunde in der Regionalliga Bayern Anfang Dezember, darf der frühere Nationalspieler Argentiniens raus seinem Vertrag.

Bayern-Talente laufen der Musik hinterher

Zum einen möchte Demichelis den nächsten Schritt seiner Trainerkarriere machen und in den Profi-Bereich wechseln, zum anderen hatte man sich beim deutschen Rekordmeister ein besseres Abschneiden seiner Reserve gewünscht. Aktuell belegt die U23 der Münchener den siebten Tabellenplatz und musste schon sechs Niederlagen hinnehmen.

In der vergangenen Spielzeit kämpften die Bayern-Talente noch lange um den Aufstieg in die 3. Liga, mussten am Ende aber der SpVgg Bayreuth den Vorzug lassen. Am Ende landete man auf dem zweiten Tabellenplatz.

Ein Nachfolger steht angeblich auch schon parat. Holger Seitz, der die Zweitvertretung 2019 bereits in die 3. Liga führte und aktuell als Leiter des Bayern-Campus arbeitet, soll nach Bild-Infos die Mannschaft wieder übernehmen und Ruhe sowie Erfolg zurückbringen, sowie Talente für die Profis fördern.

Alles zum FC Bayern bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Beben am Bayern-Campus: Demichelis vor dem Abflug veröffentlicht.