Bei Comeback verletzt: Schäfer fällt erneut aus

Union Berlin gibt ein Verletzungsupdate bei Andras Schäfer. Der Ungar hat sich nicht schwerer verletzt, verpasst aber das Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg.

Das Berlin-Derby hatte aus Sicht der Unioner nur einen Wermutstropfen: die neuerliche Verletzung von Andras Schäfer. Am Sonntag konnten die Eisernen zwar Entwarnung geben, Schäfer muss aber erneut pausieren.

Aufgrund einer Fußverletzung musste Andras Schäfer seit November pausieren. Ausgerechnet im Derby gegen die Hertha feierte der Ungar sein Comeback, musste aber erneut zur Halbzeitpause verletzt ausgewechselt werden.

Schäfer fehlt Union im Pokal gegen Wolfsburg

Noch am Samstagabend wurde Schäfer eingehend untersucht, dabei konnten die Mannschaftsärzte der Eisernen aber zum Glück keine strukturelle Verletzung feststellen. Damit konnte Union am Sonntag Entwarnung geben.



Nichtsdestotrotz verordneten die Ärzte der Eisernen Schäfer eine kurze Pause. Für das Pokalspiel am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg wird der Mittelfeldspieler damit ausfallen. Beim Heimspiel am kommenden Samstag gegen Mainz 05 könnte Schäfer wieder mitmischen.

