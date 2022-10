Bei Rückkehr: Diego Costa erhebt Vorwürfe gegen Ex-Chelsea-Trainer

Diego Costa betont, dass er den FC Chelsea nur wegen Antonio Conte verlassen hat.

Diego Costa hat sich über den herzlichen Empfang der Chelsea-Fans bei seiner Rückkehr an die Stamford Bridge gefreut. Er betonte, dass sein Abgang auf den ehemaligen Trainer Antonio Conte zurückzuführen sei - den Verein trage er noch immer im Herzen.

Costa verbrachte drei Spielzeiten im Westen Londons und war maßgeblich an zwei Premier-League-Titeln beteiligt. In 120 Spielen erzielte er 59 Tore für Chelsea, bevor er nach einem Zerwürfnis mit Conte wieder zu Atletico Madrid wechselte.

Am Samstag kehrte er mit seinem neuen Verein Wolverhampton Wanderers zum ersten Mal an die Stamford Bridge zurück und kassierte eine 0:3-Niederlage gegen seinen ehemaligen Klub. Vor dem Anpfiff und nach seiner Einwechslung wurde er von den heimischen Fans bejubelt und beklatscht.

Im Gespräch mit ESPN verriet Costa nach dem Spiel, dass er erleichtert sei, dass die Chelsea-Fans ihn in guter Erinnerung behalten, während er Ex-Chelsea-Trainer Conte für seinen damaligen Abgang verantwortlich machte.

"Es war etwas Besonderes", sagte Costa über seinen Empfang. "Das Gefühl, dass man seinen Job gemacht hat, als man hier war, und dann mit guten Erinnerungen geht. Diese Zuneigung von den Chelsea-Fans zu erhalten... Ich habe immer Zuneigung erfahren. Ich kann mich über die Chelsea-Fans nicht beklagen. Als ich hier war, haben sie mich immer gut behandelt."

Zu seinem Ausscheiden aus dem Verein fügte Costa hinzu: "Es lag nicht an den Fans. Es lag an diesem Trainer [Conte]. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu den Chelsea-Fans. Ich war ein Champion! Es war in dem Jahr, als wir den zweiten Titel gewannen. Er hat nicht so sehr auf mich gezählt und ich konnte nicht bleiben."

"Die Zuneigung, die ich heute erhalten habe, zeigt, dass ich mich nie mit den Fans gestritten habe. Aber ich musste gehen. Das war nicht mein Problem. In diesem Moment lag es am Trainer. Der heutige Tag ist ein Beweis dafür, dass die Zuschauer immer an meiner Seite waren und mir ihre Zuneigung entgegenbrachten", so Costa, der es vermied, den Namen von Conte überhaupt nur auszusprechen.

