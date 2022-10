Bei Werder-Duell in Hoffenheim: Füllkrug kommt ins Flick-Visier

Hansi Flick wird sich das Spiel von Werder Bremen in Hoffenheim anschauen. Eine Chance für Niclas Füllkrug, den WM-Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Wenn Werder Bremen am Freitagabend bei der TSG Hoffenheim antritt, wird sich Niclas Füllkrug gegenüber Hansi Flick beweisen können. Der Stürmer kann vor den Augen des Bundestrainers um eine WM-Nominierung kämpfen.

Angesichts seiner beeindruckenden Formstärke ist eine etwaige Nominierung für die Weltmeisterschaft für Niclas Füllkrug ein derzeit prominentes Thema an der Weser.

An den ersten acht Liga-Spieltagen hat er bereits sieben Tore erzielen und ein weiteres direkt vorbereiten können. Damit führt er derzeit nicht nur die Torschützenliste in der Bundesliga an, er ist zugleich der aktuell erfolgreichste deutsche Stürmer. Gerade weil es im Mittelsturm der Nationalelf noch hakt, wurden die Rufe nach dem Bremer zuletzt lauter.

Entsprechend ist es gewiss kein doofer Zufall, dass sich Hansi Flick dazu entschieden hat, sich am Freitag das Werder-Spiel bei der TSG Hoffenheim vor Ort anzuschauen. Das berichtet die Bild.

Aus purer Langeweile wird sich Flick diese Partie am Freitagabend sicher nicht angucken. So darf durchaus vermutet werden, dass sein Besuch als positives und aufmunterndes Zeichen an Füllkrug verstanden werden kann. Ein WM-Kader aus 26 Spielern will schließlich auch erstmal gefüllt werden. Warum dann nicht einen formstarken Neuner mitnehmen, zumindest als Wechsel-Option?

Somit wird der 29-Jährige die Chance bekommen, sich erneut zu präsentieren. Er und ganz Werder werden sowohl in seinem, als auch im Sinne des Vereins hoffen, dass es keinen Vorführeffekt geben wird.

