Bei West Ham außen vor: Wolfsburg wieder an Cornet dran?

Gerüchten zufolge zeigt der VfL Wolfsburg Interesse an Maxwell Cornet von West Ham United. In der Vergangenheit stand der Franzose bereits zwei Mal auf der Liste der Niedersachsen.

Wie die Bild-Zeitung meldet, könnte Cornet im Winter per Leihe zu den Wölfen wechseln. Derzeit kommt der Flügelstürmer bei den Hammers kaum zum Zug. Trainer David Moyes sei mit den Trainingsleistungen des 26-Jährigen unzufrieden und setzte ihn in der bisherigen Premier-League-Saison insgesamt nur 86 Minuten ein.

Die Wölfe hingegen bräuchten auf den Außenbahnen Verstärkung und hatten Cornet bereits zwei Mal auf dem Zettel. 2018 sei ein Transfer schon so gut wie in trockenen Tüchern gewesen, jedoch in letzter Sekunden am Veto der Klub-Bosse von Cornets damaligem Klub Olympique Lyon gescheitert. Seitdem habe der VfL mindestens noch einmal an einem Transfer des Linksfußes gearbeitet, so die Bild.

Cornets Vertrag bei West Ham ist noch bis 2027 datiert. Zudem besteht die Option auf ein weiteres Jahr. Der Angreifer war erst vor der Saison für 20 Millionen von Absteiger FC Burnley in den Osten Londons gewechselt. Bei Burnley war Cornet mit neun Toren in 26 Spielen einer der Lichtblicke der vergangenen Saison gewesen.

Die Gerüchte um Cornet widersprechen allerdings einem Artikel der Sport Bild von Anfang Oktober. Demnach wolle sich der VfL im Winter nicht um einen Flügelstürmer, sondern vielmehr um einen Innenverteidiger, einen Außenverteidiger sowie einen zentralen Mittelfeldakteur bemühen.

