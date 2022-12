Bericht: Bundesliga-Duo an Tottenham-Youngster dran

Tottenham-Youngster Romaine Mundle ist in das Visier von Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln geraten. Der Vertrag von Mundle läuft im kommenden Sommer aus. Die Spurs pochen aber wohl auf eine Verlängerung.

Sehen wir bald das nächste englische Supertalent in der Bundesliga? Tottenham-Youngster Romaine Mundle ist in das Visier von Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln geraten. Der Vertrag von Mundle läuft im kommenden Sommer aus. Die Spurs pochen aber wohl auf eine Verlängerung.

Dass Talente aus den englischen Akademien in Deutschland durchstarten können, ist kein Geheimnis. Jude Bellingham, Jamal Musiala, Jadon Sancho - allesamt kamen als Talente aus England nach Deutschland und stießen eine Weltkarriere an. Es scheint möglich, dass sich bald der nächste Youngstar bei diesen Spielern einreiht.

Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano haben Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln Interesse bei Tottenham-Talent Romaine Mundle (19) hinterlegt. Der 19-jährige Flügelspieler läuft aktuell für die U23 der Spurs in der Premier League 2 auf. Im Sommer läuft der Vertrag aus. Frankfurt und Köln wittern ihre Chance. Die Spurs-Verantwortlichen sollen bereits Gespräche mit dem Berater von Mundle aufgenommen haben - eine konkrete Einigung soll aber nicht vorliegen.

Keine Aussichten auf Spielzeit

Romaine Mundle durchlief die Jugendmannschaften von Tottenham Hotspur. Seit dem vergangenen Sommer spielt der Rechtsaußen für die U23 der Spurs, der Sprung zu den Profis gelang nicht. Bis heute wartet der 19-Jährige auf sein Debüt für die erste Mannschaft. Die Aussichten dafür sind nicht besonders positiv. Unter Antonio Conte (53) spielt Tottenham meist im 3-4-2-1. Die Außenpositionen besetzen Flügelverteidiger. Ein Platz für klassische Flügelspieler ist nicht vorgesehen.

Stattdessen spielt Mundle für die Reserve. In der Premier League 2 kommt er in der laufenden Saison auf 13 Spiele, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelang. Auch in der UEFA Youth League lief der Engländer für Tottenham auf. In den sechs Gruppenspielen bracht es der Rechtsfuß ebenfalls auf ein Tor und ein Assist.

