Bericht: Drei Bundesligisten nehmen Lukas Nmecha ins Visier

Lukas Nmecha schoss Deutschland zur U21-Europameisterschaft. Künftig könnte der Youngster in der Bundesliga zu bestaunen sein.

Angreifer Lukas Nmecha von Manchester City (bis Monatsende noch leihweise beim RSC Anderlecht) hat in Deutschland offenbar Begehrlichkeiten geweckt. Wie Sky berichtet, haben mit RB Leipzig, dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt gleich drei Bundesligisten ein Auge auf den deutschen U21-Nationalspieler geworfen.

Nmecha hatte in der Vergangenheit ein Engagement in der höchsten deutschen Spielklasse als "Traum" bezeichnet. Während seiner Leihsaison in Anderlecht hatte der 23-Jährige durchaus überzeugt: In wettbewerbsübergreifend 41 Spielen erzielte er für den belgischen Spitzenklub 21 Treffer.

Lukas Nmecha: Vertrag läuft 2022 aus

Bei ManCity hat Nmecha keine Zukunft. Sein Vertrag beim englischen Meister läuft im Sommer 2022 aus, in der jüngeren Vergangenheit war der Angreifer immer wieder mit einem Bundesliga-Wechsel in Verbindung gebracht worden.

Als mögliche Ablösesumme kolportiert Sky rund zehn Millionen Euro.