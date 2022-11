Bericht: Erneuter Kabinen-Ärger auf Schalke - wegen Kuchen

Ralf Fährmann soll sich in der Kabine zu häufig am Kuchen bedient haben. Ein Mahnen seitens Peter Knäbel hat den Schalke-Keeper sehr verärgert.

Während es auch auf dem Platz nicht läuft, musste Schalke 04 in der noch relativ jungen Saison schon mehrere Kabinen-Themen begradigen. Offenbar gab es zuletzt ein erneutes Streitthema. Der Ursprung: Kuchen.

Innerhalb einer Saison, in der es in sportlicher Hinsicht nicht läuft, gibt es auch intern mehr Ärger. Die Anspannung, der Druck und die Unzufriedenheit sorgen ganz automatisch für ein schwierigeres Umfeld. Das ist soweit nicht ungewöhnlich.

Entsprechend ist es auch nicht sonderlich überraschend, dass auf Schalke bereits mehrere Kabinen-Themen für etwas Ärger und Unruhe sorgten. Laut einem Bericht der Sportb Bild gab es zuletzt aber wieder einen Punkt, der intern für Anspannung sorgte.

Knäbel mahnt Fährmann zu mehr Professionalität - wegen Kuchen in der Kabine

Und dieser hat mit Kuchen zu tun. In einem Gespräch zwischen Peter Knäbel und Ralf Fährmann, in dem der Keeper wohl eher seine persönliche Lage als Nummer zwei als Thema vermutete, ging es offenbar um sein Essverhalten - und zwar in der Kabine.

Der Sportvorstand soll ihn eindrücklich darauf hingewiesen haben, dass er es zu unterlassen habe, vor dem Spiel und sogar in der Halbzeitpause in der Kabine Kuchen zu essen. Schließlich sei das kein professionelles Verhalten, und das von einem wichtigen Führungsspieler. Dass überhaupt Kuchen ausliegt, hat weniger mit Forderungen der Spieler zu tun, sondern eher mehr mit einer allgemeinen Auslage, zu der auch verschiedene Obstsorten gehören.

Dass sich Fährmann angeblich vermehrt den Kuchen als einen Apfel genommen hat, ist anscheinend zu einem Thema geworden.

Der Keeper soll wegen des Umgangs mit ihm "extrem verärgert" gewesen sein. Das ist dem Bericht zufolge aus der Kabine zu hören. Er selbst sei der Meinung topfit zu sein, weshalb er die Knäbel-Ansprache als übertrieben interpretiert.

