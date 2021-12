Bericht: Hakimi ist bei PSG unzufrieden mit Pochettinos Taktik

Achraf Hakimi ist unzufrieden mit PSG-Trainer Mauricio Pochettino. Nun soll er seine Kritik geäußert und einen Vorschlag gemacht haben.

PSG-Star Achraf Hakimi ist offenbar mit der Taktik seines Trainers Mauricio Pochettino unzufrieden. Das berichtet die französische Sport-Tageszeitung L’Equipe. Der ehemalige Abwehrspieler von Borussia Dortmund hat sich demnach über mangelnde Unterstützung für die Defensive beklagt.

Pochettino lässt bei PSG defensiv mit einer Viererkette spielen, in der Hakimi als rechter Verteidiger agiert. Dabei präsentierte er sich jedoch nicht immer sattelfest und büßte gleichzeitig an Offensivqualität ein. Laut der L'Equipe soll nun Hakimi, zusammen mit weiteren PSG-Stars, dem Argentinier eine Umstellung von Vierer- auf Dreierkette mit einem Trio aus Innenverteidigern nahegelegt haben. So habe der Ex-BVB-Spieler mehr Freiheiten nach vorne und könne nach hinten besser absichern.

Achraf Hakimi wechselte von Inter zu PSG

PSG hat in der laufenden Spielzeit so viele Gegentore kassiert, wie noch nie zu diesem Zeitpunkt der Saison in der Amtszeit von Klub-Boss Nasser al-Khealifi. Aktuell hat der Ligue-1-Vizemeister 23 Gegentreffer geschluckt.

Hakimi wechselte im Sommer für 60 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand nach Paris und hat sich dort als Stammspieler etabliert. In 24 Partien gelangen ihm bisher drei Treffer und zwei Assists.

Mit elf Punkten Vorsprung steht PSG an der Tabellenspitze der Ligue 1, auch die Gruppenphase der Champions League wurde souverän erreicht.