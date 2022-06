Bericht: Juventus und Milan denken über Chelseas Christian Pulisic nach

Zwei italienische Spitzenklubs sind auf ihrer Suche nach Verstärkungen für die Offensive offenbar in London fündig geworden.

Die beiden italienischen Spitzenklubs Juventus und AC Mailand denken offenbar über eine Verpflichtung von Chelsea-Star Christian Pulisic nach. Die Daily Mail schreibt, die beiden Serie-A-Giganten loteten aktuell aus, ob die Blues bereit seien, den ehemaligen Bundesligaprofi in diesem Sommer abzugeben.

Pulisic, der einst 64 Millionen Euro Ablöse kostete, steht bei Chelsea noch bis 2024 unter Vertrag. Gemäß des Berichts hoffen Juve und Milan, dass die Engländer bereit sind, ihn für eine deutlich niedrigere Summe abzugeben.

Chelsea: Christian Pulisic kam 2019 vom BVB

Pulisic gilt aktuell als unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten, schließlich hatte er unter Trainer Thomas Tuchel in der abgelaufenen Saison keinen Stammplatz. Aktuell weilt er bei der US-Nationalmannschaft und betonte, er fokussiere sich allein auf seine Aufgabe dort.

Dann führte er aus: "Natürlich will ich mehr Einsätze. Ich will so häufig spielen wie möglich und so fit sein, wie ich nur sein kann. Am Ende glaube ich, dass ich viele Spiele gemacht habe, aber es kann sicher noch besser werden."

Unter anderem gehe es für den offensiven Flügelspieler darum, "die beste Position" bei seinem Klub zu finden. Etwas deutlicher wurde Pulisics Vater Mark vor einigen Monaten, als dieser in einem Social-Media-Post schrieb, Sohn Christian sei "traurig", weil er nicht regelmäßig randürfe.

Pulisic junior war 2019 von Borussia Dortmund an die Stamford Bridge gewechselt. Mit Chelsea gewann er seitdem unter anderem die Champions League und die Klub-WM. In der abgelaufenen Saison kam er auf 38 Einsätze, in denen ihm acht Tore und fünf Vorlagen gelangen.