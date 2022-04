Bericht: Lionel Messi hat über seine Zukunft entschieden

Wird Messi Paris Saint-Germain für die kommende Saison erhalten bleiben? Der Argentinier hat nun offenbar eine Entscheidung getroffen.

Trotz der durchwachsenen ersten Saison will Lionel Messi Paris Saint-Germain offenbar auch in der kommenden Spielzeit erhalten bleiben. Laut der Mundo Deportivo hat Messi den Glauben an einen CL-Gewinn mit den Franzosen nicht aufgegeben und will auch in der kommenden Saison für PSG auflaufen.

Demnach versteht der 34-jährige Argentinier die Priorität von PSG, die Champions League zu gewinnen, und akzeptiert, dass die Art und Weise, wie man im Achtelfinale gegen Real Madrid ausgeschieden ist, ein absoluter Misserfolg war.

Messi will CL-Misserfolg wohl vergessen machen

Das spanische Blatt berichtet weiter, dass Messi den CL-Misserfolg aus der aktuellen Saison in der kommenden Spielzeit vergessen machen möchte. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis 2023, in der Vergangenheit wurde bereits über mögliche Wechsel in die MLS oder nach Argentinien berichtet.

In der laufenden Saison kommt Messi auf acht Tore und 13 Torvorlagen. Im vergangenen Transfersommer wechselte er überraschenderweise vom FC Barcelona zum Tabellenführer der Ligue 1.