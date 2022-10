Man United will im Winter einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten. Leverkusens Jeremie Frimpong soll auf der Liste der Red Devils stehen.

Manchester United sucht im Winter nach weiteren Verstärkungen. Vor allem die rechte Abwehrseite steht im Fokus der Red Devils. Leverkusens Jeremie Frimpong soll einer der Kandidaten sein.

Mit fünf Saisontoren ist Jeremie Frimpong derzeit Leverkusens Toptorjäger. Der 21-jährige Niederländer kommt in dieser Saison offensiver zum Einsatz als noch in der vergangenen Spielzeit. Schon 2021/22 gehörte Frimpong zu den besten Rechtsverteidigern der Bundesliga. Mit seinen Leistungen scheint er nun auch in den Fokus von Manchester United gerückt zu sein.

Wie Sky berichtet, suchen die Red Devils nach einer Verstärkung für die rechte Seite. Frimpong soll einer der Kandidaten auf der United-Liste für einen Winter-Transfer sein.

Unter Erik ten Hag ist auf der rechten Abwehrseite aktuell Diogo Dalot gesetzt. Der Vertrag des Portugiesen läuft - Stand jetzt - am Saisonende aus. Aaron Wan-Bissaka ist dagegen nur noch Ersatz und zählt zu den möglichen Verkaufskandidaten.

Lässt Leverkusen Frimpong ziehen?

Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg besitzt die rechte Abwehrseite im Winter absolute Priorität. Eine Verpflichtung von Frimpong würde für Man United allerdings teuer werden. Der 21-Jährige besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2025 (Marktwert: 25 Mio. Euro). Im Januar 2021 hatte Bayer 04 den Rechtsverteidiger für elf Millionen Euro von Celtic Glasgow verpflichtet. Ausgebildet wurde Frimpong bei United-Stadtrivale Manchester City.

Derzeit scheint es kaum vorstellbar, dass die Werkself einen Leistungsträger wie Frimpong mitten in der Saison ziehen lässt. Erst recht nicht in der aktuell prekären sportlichen Lage.

Alles zu Leverkusen & Man United bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Bericht: Man United sucht neuen Rechtsverteidiger - Bayer-Star auf der Liste veröffentlicht.