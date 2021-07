Bericht: Milan will Calhanoglu-Ersatz von Real Madrid

Milan ist nach dem Abgang von Hakan Calhanoglu auf der Suche nach einem Spielmacher. Angeblich sind die Rossoneri nun auf einen Real-Akteur scharf.

Die AC Milan hat Isco von Real Madrid als Nachfolger für den zum Stadtrivalen Inter abgewanderten Hakan Calhanoglu im Auge. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Der 29-jährige Spielmacher soll in den Plänen des neuen Real-Coaches Carlo Ancelotti nicht vorkommen, sodass ein Abschied in diesem Sommer wahrscheinlich sei. Für einen Transfer in die Modestadt könnte sprechen, dass Real und Milan ein exzellentes Verhältnis pflegen, das aus den Deals mit Theo Hernandez und Brahim Diaz rührt.

Isco bei Real nur noch Ersatzspieler

Die erste Option als Calhanoglu-Ersatz war dem Bericht zufolge Hakim Ziyech, doch der Marokkaner vom FC Chelsea sei für Milan zu teuer gewesen. Deshalb habe sich der Klub erneut umgesehen und sei dann auf Isco gestoßen. Zwischenzeitlich sei aber auch über Dusan Tadic von Ajax Amsterdam im Klub diskutiert worden.

Isco kam in der vergangenen Saison unter Trainer Zinedine Zidane bei Real nur auf acht Startelfeinsätze in der Liga. In der Champions League durfte er lediglich insgesamt 97 Minuten für die Königlichen ran.