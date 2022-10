Real Madrid hat seine Fühler nach Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong ausgestreckt. Der Rechtsverteidiger steht auch bei Manchester United auf dem Zettel.

Dem spanischen Journalisten Ramon Alvarez de Mon zufolge, der unter anderem für die Marca tätig ist, habe Reals Chefscout Juni Calafat den 21-jährigen Leverkusener schon mehrfach beobachtet. Frimpong sei zwar nur einer von Reals Kandidaten für die Rechtsverteidigerposition, stehe aber definitiv im Blickfeld des amtierenden Champions-League-Siegers.

Vor rund einer Woche hatte der englische Express gemeldet, dass sich auch Manchester United mit dem jungen Niederländer beschäftige. Frimpong spielte in seiner Jugend bereits ein Jahr lang in Manchester, allerdings bei Uniteds Rivale Manchester City. Bei den Red Devils würde der Rechtsfuß Diogo Dalot und Aaron Wan-Bissaka Konkurrenz machen, mit deren Leistungen die Verantwortlichen nicht zufrieden seien.

Frimpong, der im Januar 2021 für elf Millionen Euro von Celtic Glasgow zum Werksklub gewechselt war, zählt in einer enttäuschenden Saison bislang zu den wenigen Lichtblicken unterm Bayer-Kreuz. In der Bundesliga stand er in allen Partien in der Startformation und erzielte bereits vier Tore. In der Champions League fehlte er aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre lediglich im vergangenen Gruppenspiel beim 0:3 in Porto.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Bericht: Real Madrid scoutet Leverkusens Frimpong veröffentlicht.