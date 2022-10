Bestätigt: Paul Pogba verpasst WM 2022

Die Beraterin von Paul Pogba hat bestätigt, dass sich der Superstar nicht rechtzeitig zur Weltmeisterschaft von seiner jüngsten Verletzung erholen wird und das Turnier verpasst.

Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin hatte sich im Sommer eine Knieverletzung zugezogen und ist in dieser Saison ohne jeden Einsatz. Man hoffte auf eine baldige Rückkehr, doch eine im Training zugezogene Oberschenkelverletzung hat seine Rückkehr erneut verzögert.

Nun hat seine Agentin Rafaela Pimenta gegenüber Telefoot bestätigt, dass Pogba nicht rechtzeitig zur Weltmeisterschaft fit wird.

"Paul würde gerne so schnell wie möglich zurückkehren. Aber er muss geduldig sein, in diesen schwierigen Zeiten hart arbeiten und sein Bestes geben, um so schnell wie möglich wieder für die Fans und sein Team auf dem Platz zu stehen", sagte sie.

Pimenta bestätigte, dass Pogba mehr Zeit brauchen wird, um sich von seiner Oberschenkelverletzung zu erholen, die ihn voraussichtlich weitere drei Wochen außer Gefecht setzen wird.

Frankreich muss bereits auf Pogbas üblichen Mittelfeldpartner N'Golo Kante verzichten, nachdem sich der Franzose eine schwere Hamstring-Verletzung zugezogen hat, die ihn bis weit nach dem Ende des Turniers außer Gefecht setzen wird.

