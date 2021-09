Sehen Sie im Video: Bienenschwarm greift an – Fußballspiel muss unterbrochen werden









Es war eine schmerzhafte Partie am letzten Wochenende zwischen Atletico Warnes und Pailon in Bolivien. In der zweiten Halbzeit griff plötzlich ein Bienenschwarm die Spieler an. Einige Spieler wurden gestochen, berichteten lokale Medien. Die Mannschaften mussten schließlich das Spielfeld räumen. Die Organisatoren versuchten mit Rauch gegen die Bienen vorzugehen. Die Aktion war am Ende erfolgreich: Nach zwei Stunden Unterbrechung konnte die Partie fortgesetzt werden. Dabei hatte Atletico die stärkeren Nerven und gewann mit 2:0.

Mehr