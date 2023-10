Als Ikone der englischen Fußball-Nationalmannschaft, WM-Held und gefeierter Torschütze von Rekordmeister Manchester United wurde Bobby Charlton auf der Insel als Nationalheld verehrt. Auch die Flugzeug-Katastrophe von München prägte das Leben des Engländers. Am Samstagmorgen ist Sir Bobby im Alter von 86 Jahren gestorben, das teilte seine Familie am Samstag mit. "Mit großer Trauer teilen wir die Nachricht mit, dass Sir Bobby in den frühen Morgenstunden des Samstags friedlich verstorben ist. Er war von seiner Familie umgeben".

Bobby Charlton stellte zahlreiche Fußball-Rekorde auf

Im Endspiel der Fußball-WM 1966 im eigenen Land hatte England in einem spektakulären Match die deutsche Nationalmannschaft mit 4:2 nach Verlängerung bezwungen. Dabei fiel – benannt nach dem Austragungsstadion in London – auch das legendäre Wembley-Tor, über das Experten und Fans bis heute streiten.

Charlton war eine der prägenden Figuren des englischen Teams während der WM und wurde 1966 auch zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. 1973 beendete er seine aktive Laufbahn mit zahlreichen Rekorden.

Sir Bobby Charlton hinterlässt seine Frau Norma, zwei Töchter und mehrere Enkelkinder.