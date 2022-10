Borussia Dortmund - Manchester City: TV-Übertragung, Live-Stream & Anpfiff

Borussia Dortmund hat am Dienstagabend in der Champions League Manchester City zu Gast. Alles Wissenswerte zum Rückspiel gibt es hier im Überblick zusammengefasst,

Am Dienstagabend treffen in der Champions League Borussia Dortmund und Manchester City aufeinander. Während sich der englische Meister bereits für das Achtelfinale qualifiziert hat und mit einem Unentschieden in Dortmund auch den Gruppensieg in der Tasche hätte, steht der BVB zumindest mit einem Bein in der K.o.-Phase. Im Hinspiel zogen die Schwarz-Gelben nach zwei späten Gegentoren mit 1:2 den Kürzeren. Alle wichtigen Infos zum Rückspiel gibt es hier auf einen Blick.

Borussia Dortmund vs. Manchester City im TV & Stream

Spielort: Dortmund

Stadion: Signal Iduna Park

Datum: 25. Oktober 2022

Anpfiff: 21 Uhr

Wo wird BVB - Manchester City in Deutschland übertragen?

Der Streaminganbieter Amazon Prime Video überträgt das Gruppenspiel in Deutschland live und exklusiv.



TV/Stream: Amazon Prime Video

Wo wird BVB - Manchester City in Österreich übertragen?

TV: Sky Sport Austria

Stream: Sky Go, DAZN

Wo wird BVB - Manchester City in der Schweiz übertragen?

TV: blue Sport

Stream: blue Sport

Direkter Vergleich

Im direkten Vergleich hat Manchester City die Nase vorne. Von den bisherigen fünf Duellen in der Champions League entschied der englische Meister die letzten drei für sich. Der BVB bringt es auf einen Erfolg.

Aktuelle Formkurve

Borussia Dortmund: U U N S S

Manchester CIty: S S U N S



Borussia Dortmund feierte am Samstagnachmittag eine mehr als gelungene Generalprobe. Vor heimischem Publikum fertigte die Mannschaft von Edin Terzic den VfB Stuttgart mit 5:0 ab und fuhr damit den zweiten Pflichtspielsieg in Folge ein. In den Partien zuvor war es für den BVB nicht wirklich rund gelaufen. In acht Spielen sprangen für die Schwarz-Gelben, die es in der Königsklasse aktuell auf sieben Punkte bringen, nur zwei Siege heraus.



Nach zwei sieglosen Begegnungen (zuvor sechs Siege in Folge) ist Manchester City am Samstagnachmittag wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen Brighton & Hove Albion setzte sich der Tabellenzweite mit 3:1 durch. In der Champions League ist die Mannschaft von Pep Guardiola noch ungeschlagen (zehn Punkte) und ließ nur im letzten Gruppenspiel beim FC Kopenhagen (0:0) Punkte liegen. Gegen die Dänen musste City allerdings rund eine Stunde lang in Unterzahl agieren.

